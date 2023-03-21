У Нідерландах розмістять фонд НАТО для підтримки стартапів на 1 мільярд євро
У Нідерландах буде розміщений новий фонд НАТО, який інвестуватиме до 1 млрд євро в європейські стартап-компанії, що розробляють технології з можливим військовим або оборонним застосуванням.
Як ідеться в повідомленні Альянсу, інноваційний фонд НАТО офіційно запустять під час щорічного саміту в липні. Його створення анонсували минулого року, передає Європейська правда.
Фонд є фінансовим партнерством між країнами-учасницями НАТО, які виступають як партнери з обмеженою відповідальністю, і підрозділом з управління інвестиціями, який створили спеціально для цього фонду.
Фонд інвестуватиме 1 мільярд євро в стартапи на ранніх стадіях розвитку нових і проривних технологій та в інші венчурні фонди, що розвивають нові технології подвійного призначення.
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