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У Нідерландах розмістять фонд НАТО для підтримки стартапів на 1 мільярд євро

нато,лунгеску

У Нідерландах буде розміщений новий фонд НАТО, який інвестуватиме до 1 млрд євро в європейські стартап-компанії, що розробляють технології з можливим військовим або оборонним застосуванням.

Як ідеться в повідомленні Альянсу, інноваційний фонд НАТО офіційно запустять під час щорічного саміту в липні. Його створення анонсували минулого року, передає Європейська правда.

Фонд є фінансовим партнерством між країнами-учасницями НАТО, які виступають як партнери з обмеженою відповідальністю, і підрозділом з управління інвестиціями, який створили спеціально для цього фонду.

Фонд інвестуватиме 1 мільярд євро в стартапи на ранніх стадіях розвитку нових і проривних технологій та в інші венчурні фонди, що розвивають нові технології подвійного призначення.

Автор: 

військово-промисловий комплекс (57) Нідерланди (246) фонд (138) стартап (206)


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