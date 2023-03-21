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Новини
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Колишнього топменеджера Ахметова призначили керівником "Оператора ГТС"

ліппа

Дмитро Липпа приступив до виконання обов’язків генерального директора ТОВ "Оператор газотранспортної системи України".

Як повідомляє пресслужба компанії, він був призначений на посаду за результатами конкурсу за погодженням Кабміну від 17 березня.

Міністр енергетики Герман Галущенко під час представлення нового керівника назвав завдання, що стоять перед ОГТСУ в рамках підготовки до нового опалювального сезону.

"Головним викликом для газотранспортної системи, як і для енергетики в цілому, залишаються атаки ворога. І ми маємо готуватися до нового опалювального сезону, враховуючи ці фактори. Зокрема, розвивати розподілену генерацію на базі майданчиків Оператора газотранспортної системи України, що допоможе провести децентралізацію та забезпечити стабільне електропостачання в регіонах. Також одним із завдань керівництва ОГТСУ є забезпечення фінансової стабільності компанії та завершення процесу корпоративної реформи", – сказав Галущенко.

Як повідомлялося, до кінця грудня минулого року Дмитро Липпа працював на посаді гендиректора меткомбінату "Каметсталь", що входить до групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського. Наприкінці минулого року він звільнився за власним бажанням.

Липпа керував "Каметсталлю" з моменту створення нової юрособи на базі виробничих потужностей "Дніпровського МК" та "Дніпровського КХЗ" у жовтні 2021 року. За даними на сайті "Метінвесту", Дмитро Липпа працював на різних посадах у структурі холдингу з 2007 року.

У структурах "Метінвесту" з 2006 по 2019 рік також працював Ростислав Шурма, з листопада 2021 року він курує економічний блок у Офісі президента на посаді заступника його голови.

Автор: 

ГТС (413) призначення (1137) Оператор ГТС (451) Шурма Ростислав (81)


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ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!!!!!!!!!!!!!!
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21.03.2023 16:22 Відповісти
бд. ще білще соків висосуть з України.
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21.03.2023 19:44 Відповісти
Олигархат желает быть собственником Украины.

Монополии Никогда не являются двигателем развития.

Краткий вывод: В складывающеся ситуации, перспектив развития не намечается.
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22.03.2023 08:38 Відповісти
так завжди не буде, але в цілом дивно, стільки ті олігархи мали грошей і можливостей і часу, і....ніхто з них практично ні в що добре не розвинувся ні діти їх, як сечовий камінь на воказальному унітазі, чим більше росте тим більше смердить. І все.
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22.03.2023 15:23 Відповісти
топ-менеджери "рашистского гаманця ахмета " в Україні (((Також одним із завдань керівництва ОГТСУ є забезпечення фінансової стабільності компанії та завершення процесу корпоративної реформи",) в потрібні "зелені" офшорні кишені ,копійка народна повинна попадати,
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22.03.2023 10:36 Відповісти
энтот хлопец может уже не беспокоиться о будущем. Отоварится "по полной" на украинском газе! Теперь главная задача - вовремя спрыгнуть и сделать запас кэша для расчетов с жаждущими...
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22.03.2023 11:37 Відповісти
а щоб вони там всі повиздихали.
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22.03.2023 15:24 Відповісти

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