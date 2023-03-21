Експорт скрапленого газу з США в Європу за рік зріс майже в 2,5 раза

2022 року експорт американського скрапленого природного газу до Європи зріс до 117,4 млн кубометрів, що майже в 2,5 раза більше, ніж роком раніше (47,8 млн кубометрів).

Згідно з доповіддю Ради економічних консультантів при Білому домі, перебої в постачаннях, "пов'язані з повномасштабним вторгненням Росії в Україну", істотно вплинули на експорт енергоносіїв США, особливо СПГ й сирої нафти, передає enkorr.

"Що стосується СПГ, експорт США різко змістився до європейських країн, оскільки Росія обмежила свої домінуючі постачання природного газу трубопроводом. Експорт сирої нафти збільшився ширше за напрямками, за помітним винятком скорочення експорту до Китаю. Дослідження показують, що скорочення імпорту енергоресурсів Китаєм із США 2022 року, ймовірно, є переходом до імпорту з інших джерел, включно з Росією, поряд із падінням попиту через повільніше економічне зростання Китаю",– сказано в доповіді.

Як зазначається, експорт скрапленого газу США до Китаю в 2022 році впав до 5,1 млн кубометрів порівняно з 21,9 млн кубометрів 2021 року. Постачання американського скрапленого газу до інших держав Азіатсько-Тихоокеанського регіону торік знизилися з 39,1 млн кубометрів до 24,7 млн кубометрів, в інші країни світу – з 52,5 млн кубометрів до 31,1 млн кубометрів.

Загалом за 2022 рік експорт скрапленого газу США зріс до 181,9 млн кубометрів.

Експорт нафти США в Європу збільшився з 400 млн барелів 2021 року до 552,5 млн барелів 2022 року. Постачання в Китай при цьому впали майже вдвічі – з 95,4 млн барелів до 176 млн барелів. Експорт американської нафти в інші країни Азіатсько-Тихоокеанського регіону збільшився з 231,2 млн до 326,5 млн барелів, в інші країни світу – скоротився з 264,9 млн до 60,3 млн барелів.

5 грудня 2022 року набуло чинності ембарго на російську нафту, також із цього дня було встановлено стелю цін на нафту з Росії на рівні $60 за барель. Обмеження запровадили країни Євросоюзу, а також G7 (включно із США). Із 5 лютого поточного року діє ембарго ЄС на російські нафтопродукти.