Частка гідроелектростанцій у енергосистемі України перевищила 10%, – "Укргідроенерго"

Частка гідроелектростанцій у Об’єднаній енергосистемі України нині становить понад 10% – як і в довоєнні часи.

"Цьому сприяє паводок, що розпочався в лютому та перейшов у весняне водопілля", – ідеться в повідомленні "Укргідроенерго".

Як зазначається, станом на 21 березня всі ГЕС та ГАЕС, які входять до складу "Укргідроенерго", працюють, забезпечуючи балансуючим резервом Об’єднану енергосистему України.

Усі водосховища Дніпровського каскаду (окрім Каховського, яке наразі не контролюється "Укргідроенерго") та Дністровське майже наповнені до відмітки, яка потрібна на літньо-осінній період, щоб забезпечити Україну водою.

Як повідомлялося, внаслідок аномальної зимової повені в басейнах українських річок, яка спостерігалася минулої зими, збільшилося виробництво електроенергії на ГЕС. Як пояснили в "Укргідроенерго", таке природне явище для рівнинних річок є досить рідкісним і зустрічається раз на десятки років.