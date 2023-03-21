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Мова, історія та Конституція: Рада ухвалила закон про обов’язкові іспити для отримання громадянства України

паспорт

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про обов’язкові іспити для отримання громадянства України.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідний законопроєкт проголосував 281 нардеп.

Відповідно до нього, умовою прийняття до громадянства є складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.

Автор: 

ВР (2852) громадянство (131)


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