Мова, історія та Конституція: Рада ухвалила закон про обов’язкові іспити для отримання громадянства України
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про обов’язкові іспити для отримання громадянства України.
Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
За відповідний законопроєкт проголосував 281 нардеп.
Відповідно до нього, умовою прийняття до громадянства є складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.
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