Мова, історія та Конституція: Рада ухвалила закон про обов’язкові іспити для отримання громадянства України

Верховна Рада ухвалила в цілому закон про обов’язкові іспити для отримання громадянства України.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

За відповідний законопроєкт проголосував 281 нардеп.

Відповідно до нього, умовою прийняття до громадянства є складання іспитів з основ Конституції України, історії України та на рівень володіння державною мовою.