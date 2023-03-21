Молдовська Energocom вперше продала електроенергію Україні

Молдовська компанія Energocom 21 березня у тестовому режимі продала 1 МВт-год електроенергії Україні. Досі компанія лише купувала електроенергію в українських виробників.

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на заяву компанії.

"У межах цього тесту електроенергію закупили в ЄС, провели транзитом через молдовську енергосистему і продали українським постачальникам", – наголосили в Energocom.

Також у молдовській компанії заявили про здійснення аналізу процедури транзиту, щоб бути готовими до будь-якої ситуації на ринку.

Як повідомило раніше Міністерство енергетики України, завдяки приєднанню та роботі у синхронному режимі із енергосистемами європейських країн (ENTSO-E) Україна змогла отримати додаткові 8,7 млрд грн.