Молдовська Energocom вперше продала електроенергію Україні
Молдовська компанія Energocom 21 березня у тестовому режимі продала 1 МВт-год електроенергії Україні. Досі компанія лише купувала електроенергію в українських виробників.
Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на заяву компанії.
"У межах цього тесту електроенергію закупили в ЄС, провели транзитом через молдовську енергосистему і продали українським постачальникам", – наголосили в Energocom.
Також у молдовській компанії заявили про здійснення аналізу процедури транзиту, щоб бути готовими до будь-якої ситуації на ринку.
Як повідомило раніше Міністерство енергетики України, завдяки приєднанню та роботі у синхронному режимі із енергосистемами європейських країн (ENTSO-E) Україна змогла отримати додаткові 8,7 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль