БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3661 відвідувач онлайн
Новини
383 0

Молдовська Energocom вперше продала електроенергію Україні

електроенергія,електрика,світло,леп

Молдовська компанія Energocom 21 березня у тестовому режимі продала 1 МВт-год електроенергії Україні. Досі компанія лише купувала електроенергію в українських виробників.

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на заяву компанії.

"У межах цього тесту електроенергію закупили в ЄС, провели транзитом через молдовську енергосистему і продали українським постачальникам", – наголосили в Energocom.

Також у молдовській компанії заявили про здійснення аналізу процедури транзиту, щоб бути готовими до будь-якої ситуації на ринку.

Як повідомило раніше Міністерство енергетики України, завдяки приєднанню та роботі у синхронному режимі із енергосистемами європейських країн (ENTSO-E) Україна змогла отримати додаткові 8,7 млрд грн.

Автор: 

Молдова (579) продаж (2051) електроенергія (4220)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 