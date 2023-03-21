Рада ухвалила реформу моніторингу стану довкілля

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації про стан довкілля (екологічної інформації) та інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля".

Відповідний законопроєкт №7327 парламент прийняв у другому читанні на засіданні 20 березня, повідомляє пресслужба Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів.

"Документ дозволяє Україні не лише зробити ще один крок на шляху до ЄС, але й дійсно інтегрує поняття "моніторинг" у кожен сектор довкіллєвої політики. Це сфери якості атмосферного повітря, морських, поверхневих, підземних вод та ґрунтів, лісів, рослин, тварин, поводження з відходами та геологічних процесів тощо", – зазначають у міністерстві.

Законопроєкт вносить зміни до 18 законодавчих актів, пов'язані із принципами моніторингу довкілля.

Голова Міндовкілля Руслан Стрілець пояснює, що наразі українська система моніторингу довкілля забезпечує лише констатацію факту перевищення показника забруднення. Вона не дозволяє отримати повну картину стану довкілля. Відповідно на основі цих даних складно ухвалювати важливі управлінські рішення.

За його словами, ухвалений закон дозволить запровадити комплексний та систематичний збір екологічних даних та дозволить здійснювати їх відповідний аналіз.

"Вже сьогодні працюємо над прототипами алгоритмів, які дозволять нам оцінювати, як зміни в одному секторі екологічної політики впливають на інші сектори екологічної політики. Тобто започатковуємо модель аналізу таких даних, що в подальшому дасть змогу доводити причинно-наслідковий зв’язок цих змін. І уся ця інформація буде доступна на єдиній екологічній платформі Міндовкілля "ЕкоСистема", – пообіцяв міністр.