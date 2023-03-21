Збитки на 200 мільйонів: про підозру повідомили трьом пособникам ексочільника Держрезерву

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру трьом пособникам екскерівника Державного агентства резерву України, дії яких призвели до завдання державі збитків на суму понад 200 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Зокрема, йдеться про колишнього начальника відділу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, який входив до складу аукціонного комітету Держрезерву (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 ККУ), директора ТОВ, що проводило оцінку майна (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 ККУ), та рецензента оцінки (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 ККУ).

Як нагадали в НАБУ, ексочільнику Держрезерву повідомили про підозру ще 30 серпня минулого року. Правоохоронці не називають імені підозрюваного, ал може йтися про Микиту Барабаша, який очолював Держрезерв у статусі в.о. керівника у 2020-2021 роках.

Слідство встановило, що у 2021 році він, зловживаючи службовим становищем та підробивши звіт про оцінку майна, реалізував за більш ніж вдвічі заниженою ціною 18 тис. тонн дизельного палива. У результаті таких дій держава зазнала збитків у розмірі понад 200 млн грн.