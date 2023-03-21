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У Росії заявили про атаку безпілотників на нафтопровід "Дружба"

дружба,нафтопровід

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз заявив про атаку безпілотників на нафтоперекачувальну станцію "Новозибков" на нафтопроводі "Дружба" російської "Транснєфті".

За його словами, через це частина населених пунктів регіону залишилась без електроенергії, пише російський Інтерфакс.

"З метою забезпечення безпеки на час проведення оперативних заходів відключено електроенергію в населених пунктах Мамай, Тростань, Дружба, Новське, Дубровка", – уточнив російський чиновник.

Він запевнив, що енергопостачання буде відновлено після завершення роботи російських силовиків на станкції.

17 березня у "Транснєфті" вже заявляли про виявлення вибухівки на території НПС "Новозибков". Станція розташована за 60 км від державного кордону. 

Автор: 

росія (14116) нафтопровід (285) Транснафта (85)


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