БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3743 відвідувача онлайн
Новини
323 0

Кількість відкритих росіянами компаній у Туреччині за рік зросла на 670%, – Bloomberg

туреччина

У 2022 році росіяни відкрили в Туреччині понад 1300 компаній, що на 670% більше, ніж у попередньому році.

Про це свідчать дані звіту аналітичного центру The Economic Policy Research Foundation of Turkey, передає Bloomberg.

На другому місці опинились вихідці з Ірану.

Зазначається, що ця тенденція відображає турецький ринок житла, де минулого року росіяни становили майже чверть усіх іноземних покупців нерухомості.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган утримався від участі в санкціях Заходу проти Росії через її вторгнення в Україну, що зробило Туреччину привабливим місцем для підсанкційних інвесторів, зокрема, олігархів, які хочуть уникнути потенційних конфіскацій активів.

США та ЄС розкритикували зміцнення зв'язків між Росією та Туреччиною, заявивши, що зростання експорту до Росії з Туреччини дозволяє Москві обходити санкції.

Водночас на тлі посилення тиску західних союзників Туреччина припинила роботу російської платіжної системи "Мир" і зупинила транзит санкційних товарів до Росії.

Автор: 

бізнес (1163) росія (14116) Туреччина (1113)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 