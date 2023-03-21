Туреччина частково розблокувала транзит підсанкційних товарів у Росію, – ЗМІ

Туреччина частково відновила транзит підсанкційної продукції до Росії, проте проблеми зберігаються з реекспортом американських та канадських товарів.

Про це пише видання "Коммерсант" із посиланням на учасників російського ринку.

З 17 березня турецькі партнери повідомляють про відновлення роботи системи оформлення транзиту, розповіла керівниця російського митно-логістичного брокера KBT Юлія Шленська.

"Хоча деякі турки продовжують спекулювати на цій темі, говорячи, що все складно і дуже індивідуально, відповідно, ціна вища. На наші вантажі ми оформили реекспорт у п'ятницю", – додала вона.

Комерційний директор російської компанії AKFA Олексій Чернишов підтверджує початок оформлення вантажів, які постачаються за "сірими" схемами до Росії через Туреччину. Водночас він уточнив, що турецька сторона дозволила постачання не всіх товарів.

У компанії "Оптималога" уточнили, що їм вдалося оформити транзит європейських товарів. Проте при вказуванні в декларації країни походження "Америка" реекспорт було заборонено, зазначив гендиректор Георгій Властопуло. За його словами, продукцію все ж можна вивезти в Росію, вказавши іншу державу.

"Наскільки нам відомо, більшість проблем усунуто і товари як експортні, з якими проблем не було зовсім, так і транзитні вирушають у штатному режимі", – повідомили у російській групі "F+ tech-Марвел", зазначивши, що із затримками власних вантажів у компанії не зіткнулися, але знають про такі проблеми у кількох інших постачальників.

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Як повідомлялося, на початку березня російські підприємці почали скаржитися, що митна система Туреччини блокує оформлення транзиту санкційних вантажів до Росії. Зокрема, йдеться про товари, які йдуть до РФ так званим "паралельним імпортом".

За даними ЗМІ, офіційних наказів та постанов влада Туреччини не публікувала, оскільки в цьому випадку їм довелося б визнати факт постачання санкційної продукції для Росії.

Згодом турецький чиновник з питань експорту та дипломат, голова Стамбульської асоціації експортерів чорних і кольорових металів Цетін Текджеліоглу розповів, що турецький уряд передав компаніям список заборонених іноземних товарів і наказав їм не переправляти їх до Росії, починаючи з 1 березня.

За даними європейських ЗМІ, Анкара також усно запевнила Єврокомісію, що з 1 березня товари, які підпадають під санкції та експортний контроль ЄС, США чи Великої Британії, не будуть транзитом відправляти до Росії.