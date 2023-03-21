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Новини
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Рада рекордно збільшила видатки держбюджету – одразу на 537 мільярдів (оновлено)

гроші,забезпечення,армія

Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету на 2023 рік, які передбачають збільшення видатків на рекордну суму 537,2 мільярда гривень.

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №9105 одразу за основу та в цілому підтримали 325 народних депутатів, повідомив нардеп від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Відповідно до запропонованих змін загальний ресурс на сектор безпеки і оборони становитиме 1 трильйон 670 млрд гривень, це 26,6% ВВП. Прийняття законопроекту дозволить Україні й надалі ефективно протидіяти російській збройній агресії", – прокоментував ухвалення законопроєкту міністр фінансів Сергій Марченко.

Загалом законом передбачено збільшення видатків загального фонду державного бюджету на 537,2 млрд гривень, у тому числі:

  • на сектор безпеки і оборони – 518,2 млрд грн, з яких 477,2 млрд грн – оплата праці з нарахуваннями, спецтехніка та обладнання – 30,2 млрд грн, інші видатки – 10,8 млрд гривень;
  • на резервний фонд – 19 млрд гривень.

З цією метою зміни до державного бюджету на 2023 рік передбачають:

  • збільшення доходів загального фонду на 60,7 млрд грн (зокрема, ПДФО на 36,5 млрд грн; дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність на 19 млрд грн);
  • фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 419,3 млрд грн;
  • враховано економію коштів з виконання боргових та гарантійних зобов’язань на 57,2 млрд гривень.

Голова Бюджетного комітету Ради, народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа уточнила, що комітет додав до проекту закону норму про те, що кошти Резервного фонду мають бути використані, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців (не менше 3 млрд грн у 2023 році) та на будівництво фортифікаційних споруд (не менше 2 млрд грн).

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Як повідомлялося, уряд України минулого тижня вніс до Верховної Ради законопроєкт №9105 про збільшення видатків держбюджету на 2023 рік на 537,2 млрд грн, з яких 518,2 млн грн – на сектор нацбезпеки та оборони, що передбачає збільшення дефіциту на 419,2 млрд грн.

Джерелами покриття таких додаткових видатків пропонується визначити:

  • 419,3 млрд грн – збільшення дефіциту державного бюджету (фактично: внутрішні і зовнішні запозичення),
  • 60,7 млрд грн – збільшення доходів державного бюджету (за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку державних банків),
  • 50,3 млрд грн – скорочення видатків на обслуговування державного боргу,
  • 6,9 млрд грн – зменшення витрат на забезпечення державних гарантій.

Автор: 

бюджет (1800) ВР (2852) держбюджет (1566) держборг (1084) парламент (1940)


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Топ коментарі
+8
О то тепер є із чим працювати! Яблука по 100 вже згодом!
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21.03.2023 14:10
+8
красти зебидло буде в турборежимі.
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21.03.2023 14:18
+7
Зокрема, 518 млрд грн спрямовується на потреби війська (грошове забезпечення військових, харчування, та виробництво і закупівлю спеціального обладнання, зокрема БПЛА). Джерело: https://biz.censor.net/n3407105

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 17.03.2023
Рішення уряду Зеленського\Шмигаля про збільшення додаткових витрат на 518 млрд. гривен на сектор безпеки й оборони і 19 млрд. гривен на резервний фонд є класичною системою фінансової маніпуляції, коли всі військові видатки пропонується фінансувати за рахунок збільшення дефіциту бюджету (фінансових запозичень), а власні поточні бюджетні надходження використовувати виключно для корупційних схем бюджету, виводячи їх з-під контролю закордонних кредитонадавачів.
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21.03.2023 14:17
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О то тепер є із чим працювати! Яблука по 100 вже згодом!
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21.03.2023 14:10 Відповісти
видатки зросли , ціни ростуть , а гривня зміцнюється - парадокс , нє ?
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21.03.2023 14:16 Відповісти
гривня поки що тримається за рахунок донатів США та Євросоюзу. Ось і щойно наш держбюджет отримав грант на півтора мільярди ВКВ з ЄС.
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21.03.2023 17:02 Відповісти
вибачаюсь , вам зарплату в ВКВ платять ?

І шо означає "тримається"..., - скільки бюджет недоотримує коштів за так званої "триманої" гривні з тих же 1.5 лярда єврів ... калькулятор під рукою, порахуйте.
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21.03.2023 17:47 Відповісти
Зокрема, 518 млрд грн спрямовується на потреби війська (грошове забезпечення військових, харчування, та виробництво і закупівлю спеціального обладнання, зокрема БПЛА). Джерело: https://biz.censor.net/n3407105

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 17.03.2023
Рішення уряду Зеленського\Шмигаля про збільшення додаткових витрат на 518 млрд. гривен на сектор безпеки й оборони і 19 млрд. гривен на резервний фонд є класичною системою фінансової маніпуляції, коли всі військові видатки пропонується фінансувати за рахунок збільшення дефіциту бюджету (фінансових запозичень), а власні поточні бюджетні надходження використовувати виключно для корупційних схем бюджету, виводячи їх з-під контролю закордонних кредитонадавачів.
показати весь коментар
21.03.2023 14:17 Відповісти
красти зебидло буде в турборежимі.
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21.03.2023 14:18 Відповісти
а при складанні бюджету кеби не вистачило на оборону закласти скільки потрібно?
На повернення зарплат для військових як в минулому році все одно не приходиться сподіватися
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21.03.2023 14:19 Відповісти
Це афера , бо таких грошей немає!!
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21.03.2023 14:24 Відповісти
можна було все це робити за менші гроші раніше, а головне - за СВОЇ. а тепер за запозиченнями. зелений збсь..
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21.03.2023 14:25 Відповісти
Ці тварюки втічуть і залишуть країну ні з чим.
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21.03.2023 14:50 Відповісти
Шо нам стоит дом построить,
Нарисуем - будем жить.
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21.03.2023 17:13 Відповісти
Не виділяють гроші військовим - ганд@ни бо все вкрали, виділяють гроші військовим - ганд@ни бо все хочуть вкрасти
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21.03.2023 21:21 Відповісти
Уже ж се мусить всякий знати,

Що війско треба харчовати,

І воїн без вина - хом'як.

Без битой голої копійки,

Без сей прелесниці-злодійки

Не можна воювать ніяк

Іван Котляревський
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22.03.2023 06:17 Відповісти
Знову одно й те саме. Замість тисячі слів, чому не накреслити одну таблицю із існуючими показниками доходів і видатків і запланованими? І короткі коментарі до таблиці. Лірики пишуть про фізику.
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22.03.2023 12:45 Відповісти

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