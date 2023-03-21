Рада рекордно збільшила видатки держбюджету – одразу на 537 мільярдів (оновлено)

Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету на 2023 рік, які передбачають збільшення видатків на рекордну суму 537,2 мільярда гривень.

Прийняття відповідного урядового законопроєкту №9105 одразу за основу та в цілому підтримали 325 народних депутатів, повідомив нардеп від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.

"Відповідно до запропонованих змін загальний ресурс на сектор безпеки і оборони становитиме 1 трильйон 670 млрд гривень, це 26,6% ВВП. Прийняття законопроекту дозволить Україні й надалі ефективно протидіяти російській збройній агресії", – прокоментував ухвалення законопроєкту міністр фінансів Сергій Марченко.

Загалом законом передбачено збільшення видатків загального фонду державного бюджету на 537,2 млрд гривень, у тому числі:

на сектор безпеки і оборони – 518,2 млрд грн, з яких 477,2 млрд грн – оплата праці з нарахуваннями, спецтехніка та обладнання – 30,2 млрд грн, інші видатки – 10,8 млрд гривень;

на резервний фонд – 19 млрд гривень.

З цією метою зміни до державного бюджету на 2023 рік передбачають:

збільшення доходів загального фонду на 60,7 млрд грн (зокрема, ПДФО на 36,5 млрд грн; дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність на 19 млрд грн);

фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 419,3 млрд грн;

враховано економію коштів з виконання боргових та гарантійних зобов’язань на 57,2 млрд гривень.

Голова Бюджетного комітету Ради, народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа уточнила, що комітет додав до проекту закону норму про те, що кошти Резервного фонду мають бути використані, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців (не менше 3 млрд грн у 2023 році) та на будівництво фортифікаційних споруд (не менше 2 млрд грн).

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Як повідомлялося, уряд України минулого тижня вніс до Верховної Ради законопроєкт №9105 про збільшення видатків держбюджету на 2023 рік на 537,2 млрд грн, з яких 518,2 млн грн – на сектор нацбезпеки та оборони, що передбачає збільшення дефіциту на 419,2 млрд грн.

Джерелами покриття таких додаткових видатків пропонується визначити: