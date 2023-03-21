Рада рекордно збільшила видатки держбюджету – одразу на 537 мільярдів (оновлено)
Верховна Рада ухвалила зміни до держбюджету на 2023 рік, які передбачають збільшення видатків на рекордну суму 537,2 мільярда гривень.
Прийняття відповідного урядового законопроєкту №9105 одразу за основу та в цілому підтримали 325 народних депутатів, повідомив нардеп від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк у Telegram.
"Відповідно до запропонованих змін загальний ресурс на сектор безпеки і оборони становитиме 1 трильйон 670 млрд гривень, це 26,6% ВВП. Прийняття законопроекту дозволить Україні й надалі ефективно протидіяти російській збройній агресії", – прокоментував ухвалення законопроєкту міністр фінансів Сергій Марченко.
Загалом законом передбачено збільшення видатків загального фонду державного бюджету на 537,2 млрд гривень, у тому числі:
- на сектор безпеки і оборони – 518,2 млрд грн, з яких 477,2 млрд грн – оплата праці з нарахуваннями, спецтехніка та обладнання – 30,2 млрд грн, інші видатки – 10,8 млрд гривень;
- на резервний фонд – 19 млрд гривень.
З цією метою зміни до державного бюджету на 2023 рік передбачають:
- збільшення доходів загального фонду на 60,7 млрд грн (зокрема, ПДФО на 36,5 млрд грн; дивідендів (доходу), нарахованих на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна власність на 19 млрд грн);
- фінансування загального фонду державного бюджету за борговими операціями на 419,3 млрд грн;
- враховано економію коштів з виконання боргових та гарантійних зобов’язань на 57,2 млрд гривень.
Голова Бюджетного комітету Ради, народна депутатка від "Слуги народу" Роксолана Підласа уточнила, що комітет додав до проекту закону норму про те, що кошти Резервного фонду мають бути використані, зокрема, на виплату одноразової грошової допомоги сім’ям загиблих військовослужбовців (не менше 3 млрд грн у 2023 році) та на будівництво фортифікаційних споруд (не менше 2 млрд грн).
Як повідомлялося, уряд України минулого тижня вніс до Верховної Ради законопроєкт №9105 про збільшення видатків держбюджету на 2023 рік на 537,2 млрд грн, з яких 518,2 млн грн – на сектор нацбезпеки та оборони, що передбачає збільшення дефіциту на 419,2 млрд грн.
Джерелами покриття таких додаткових видатків пропонується визначити:
- 419,3 млрд грн – збільшення дефіциту державного бюджету (фактично: внутрішні і зовнішні запозичення),
- 60,7 млрд грн – збільшення доходів державного бюджету (за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку державних банків),
- 50,3 млрд грн – скорочення видатків на обслуговування державного боргу,
- 6,9 млрд грн – зменшення витрат на забезпечення державних гарантій.
Будь ласка, зачекайте...
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І шо означає "тримається"..., - скільки бюджет недоотримує коштів за так званої "триманої" гривні з тих же 1.5 лярда єврів ... калькулятор під рукою, порахуйте.
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html 17.03.2023
Рішення уряду Зеленського\Шмигаля про збільшення додаткових витрат на 518 млрд. гривен на сектор безпеки й оборони і 19 млрд. гривен на резервний фонд є класичною системою фінансової маніпуляції, коли всі військові видатки пропонується фінансувати за рахунок збільшення дефіциту бюджету (фінансових запозичень), а власні поточні бюджетні надходження використовувати виключно для корупційних схем бюджету, виводячи їх з-під контролю закордонних кредитонадавачів.
На повернення зарплат для військових як в минулому році все одно не приходиться сподіватися
Нарисуем - будем жить.
Що війско треба харчовати,
І воїн без вина - хом'як.
Без битой голої копійки,
Без сей прелесниці-злодійки
Не можна воювать ніяк
Іван Котляревський