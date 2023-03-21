Мінагрополітики спрогнозувало зменшення врожаю зерна на 10 мільйонів тонн

Загальний валовий збір зернових та зернобобових культур у сезоні 2023 року може скласти 44,3 млн тонн проти 53,1 млн тонн у минулому сезоні.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

Зокрема, врожай пшениці очікується на рівні 16,6 млн тонн (20,5 млн тонн у 2022 році), ячменю – 4,8 млн тонн (5,6 млн тонн), кукурудзи – 21,7 млн тонн (25,6 млн тонн).

"Зменшення посівних площ під зерновими культурами разом з прогнозованим зменшенням середньої урожайності, спричинене зростанням цін основних факторів виробництва, вплине на обсяги врожаю", – йдеться у повідомленні.

Водночас очікується збільшення валового виробництва олійних культур до 19,2 млн тонн проти 18,2 млн тонн попереднього року.

Урожай соняшнику прогнозується на рівні 11,5 млн тонн (було 11,1 млн тонн), ріпаку – 3,8 млн тонн (3,7 млн тонн), соєвих бобів – 3,9 млн тонн (3,4 млн тонн). Також очікується збільшення виробництва цукрового буряку – 11,3 млн тонн (9,7 млн тонн).

Як наголосили у Мінагрополітики, прогнози щодо показників валових зборів носять попередній характер та будуть коригуватись протягом року в залежності від обставин, насамеперд, погодних умов.

Загалом прогнозовані площі зернових та технічних культур під урожай 2023 року на контрольованій Україною території складають 19,3 млн га, що майже співставно з показником попереднього сезону – 19,8 млн га.

Утім, площа посіяних озимих культур під урожай 2023 року була меншою на 1 млн га ніж у попередньому сезоні, натомість ярих очікується більше на 556 тис. га.

Зокрема, посівні площі зернових та зернобобових культур прогнозуються на рівні 10,2 млн га (-1,4 млн га до показника 2022 року).