СБУ повідомила про підозру окупаційному очільнику Запорізької АЕС

Співробітники Служби безпеки повідомили про підозру нинішньому "очільнику" Запорізької АЕС Юрію Чернічуку, який до тимчасової окупації регіону займав посаду заступника головного інженера.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що він добровільно пішов на співпрацю з ворогом і запропонував свою допомогу у війні проти України.

"Після захоплення Запорізької атомної електростанції Чернічук погодився очолити створену на її базі фейкову "експлуатуючу організацію АЕС", яка фактично підпорядковується "Росатому". На цій "посаді" він змушує українських атомників підписувати контракти із псевдоустановою, а також сприяє підключенню електростанції до енергосистеми РФ", – наголосили в спецслужбі.

Також Чернічук часто виступах в ефірах пропагандистських телеканалів, де заперечував факти російських обстрілів української АЕС.

Також СБУ задокументувала злочинну діяльність російського блогера – Артемія Лебедєва, який у червні 2022 року незаконно потрапив на територію Запорізької атомної електростанції.

"Там відзняв замовний репортаж для кремлівських медіаресурсів щодо захоплення енергооб’єкта та "розганяв" його через свою півмільйонну аудиторію у соцмережах", – пояснили правоохоронці.

Окрім того, Служба безпеки викрила на співпраці з ворогом колишнього заступника начальника загону відомчої воєнізованої охорони Запорізької АЕС. Саме він причетний до передачі окупантам матеріальних цінностей підрозділу.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили всім фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

псевдоочільнику АЕС ˗ ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору);

блогеру ˗ ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

колишньому заступнику начальника загону відомчої воєнізованої охорони ˗ ч. 1 ст. 111-2 та ч. 3 ст. 436-2.

Наразі всі зловмисники перебувають на тимчасово захопленій частині нашої держави. Тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності.