Україна отримала ще 1,5 мільярда євро макрофінансової допомоги ЄС

Україна отримала від Євросоюзу ще 1,5 млрд євро в межах програми макрофінансової допомоги (МФД) на загальну суму 18 млрд євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що перший транш на 3 млрд євро Україна отримала в січні цього року.

Як додали в Мінфіні, кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й будуть спрямовані на фінансування найбільш нагальних видатків держбюджету.

"Від початку 2023 року, загальний обсяг прямої бюджетної допомоги від ЄС сягає 4,5 млрд євро. Вдячний колегам із Європейського Союзу за послідовну та системну підтримку України. Макрофінансова допомога – це вагомий внесок у забезпечення фінансової стабільності та пришвидшення перемоги у війні", – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Наступні транші в межах МФД Україна отримуватиме протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

Загалом із початку повномасштабної війни ЄСоюз надав Україні 11,7 млрд євро макрофінансової допомоги.