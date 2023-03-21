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Новим міністром освіти став Оксен Лісовий

лісовий,оксен

Верховна Рада 21 березня проголосувала про призначення Оксена Лісового на посаду міністра освіти та науки.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 313 нардепів.

У минулому Лісовий викладав у Києво-Могилянському колегіуму, а також обіймав одну із керівних посад у дирекції "Укртелекому". Із червня 2010 року очолив Національний центр "Мала академія наук України".

Із початком повномасштабного російського вторгнення в Україну 2022 року добровольцем пішов на фронт, але водночас дистанційно продовжив виконувати обов'язки директора МАН України.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 березня Верховна Рада підтримала відставку міністра освіти та науки Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

Автор: 

ВР (2852) Міносвіти (232) Лісовий Оксен (14)


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