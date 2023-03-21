Рада призначила колишнього голову "Укрзалізниці" очільником Мінстратегпрому
Верховна Рада 21 березня підтримала призначення колишнього очільника "Укрзалізниці" Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Про це повідомив народний депутата від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.
За відповідне рішення проголосували 312 нардепів.
Як повідомлялося, у понеділок, 20 березня Верховна Рада підтримала відставку міністра освіти та науки Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.
Як повідомлялося, 27 лютого голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін раптово подав у відставку із займаної посади. Він казав, що очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" у Європі. Відповідне рішення було ухвалено спільно з віцепрем’єр-міністром Олександром Кубраковим. Утім, на початку березня президент Володимир Зеленський призначив його своїм позаштатним радником.
Камишін очолював "Укрзалізницю" з вересня 2021 року. До цього він був радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.
З січня 2020 року він обіймав посаду керуючого партнера інвесткомпанії Fortior Capital. До цього, у 2012-2019 роках, він був менеджером з інвестицій групи SCM Ріната Ахметова. Він також з 2011 року видавець порталу про агробізнес Latifundist Media.
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ні, шановні...
він дуже добре знає, кого, куда та для чого переставляє
а тому не знає ні хто, коли ми виліземо з цього зеленого болота
Федоров є фігурантом журналістського розслідування програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом.
Згідно з матеріалами журналістів, Федоров
отримував гроші для підтримки інтернет-ресурсів команди від https://file.liga.net/persons/shefir-sergey Сергія Шефіра не через офіційні рахунки виборчого фонду Зеленського,
а готівкою в офісі Зекоманди.
При цьому бюджет на інтернет-рекламу лише у другому турі становив майже $300 тис.
https://file.liga.net/persons/fedorov-mihail
Мабудь перейняв у іншого довбойоба який армійський светр не знімає навіть під час офіційних візитів.
«Україна» (АХМЕТОВ)
і медіа-холдингу «Медіа Група Україна» (з 2014)
С июля 2014 года до 2019 года был директором холдинга, который был частью медиа-бизнеса группы SCM Рината Ахметова.
Членом правления Лященко стал в октябре 2021 года.