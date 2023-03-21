Рада призначила колишнього голову "Укрзалізниці" очільником Мінстратегпрому

Верховна Рада 21 березня підтримала призначення колишнього очільника "Укрзалізниці" Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив народний депутата від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 312 нардепів.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 березня Верховна Рада підтримала відставку міністра освіти та науки Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

Як повідомлялося, 27 лютого голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін раптово подав у відставку із займаної посади. Він казав, що очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" у Європі. Відповідне рішення було ухвалено спільно з віцепрем’єр-міністром Олександром Кубраковим. Утім, на початку березня президент Володимир Зеленський призначив його своїм позаштатним радником.

Камишін очолював "Укрзалізницю" з вересня 2021 року. До цього він був радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

З січня 2020 року він обіймав посаду керуючого партнера інвесткомпанії Fortior Capital. До цього, у 2012-2019 роках, він був менеджером з інвестицій групи SCM Ріната Ахметова. Він також з 2011 року видавець порталу про агробізнес Latifundist Media.