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Новини
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Рада призначила колишнього голову "Укрзалізниці" очільником Мінстратегпрому

камишін

Верховна Рада 21 березня підтримала призначення колишнього очільника "Укрзалізниці" Олександра Камишіна на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.

Про це повідомив народний депутата від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

За відповідне рішення проголосували 312 нардепів.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 березня Верховна Рада підтримала відставку міністра освіти та науки Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

Як повідомлялося, 27 лютого голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін раптово подав у відставку із займаної посади. Він казав, що очолить офіс з євроінтеграції "Укрзалізниці" у Європі. Відповідне рішення було ухвалено спільно з віцепрем’єр-міністром Олександром Кубраковим. Утім, на початку березня президент Володимир Зеленський призначив його своїм позаштатним радником. 

Камишін очолював "Укрзалізницю" з вересня 2021 року. До цього він був радником міністра інфраструктури Олександра Кубракова.

З січня 2020 року він обіймав посаду керуючого партнера інвесткомпанії Fortior Capital. До цього, у 2012-2019 роках, він був менеджером з інвестицій групи SCM Ріната Ахметова. Він також з 2011 року видавець порталу про агробізнес Latifundist Media.

Автор: 

ВР (2852) призначення (1137) Мінстратегпром (68) Камишін (67)


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Топ коментарі
+5
Ну, із залізницею чоловік справився на "відмінно", тепер черга за стратегічними галузями промисловості.
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21.03.2023 13:44
+4
хто хоче уявити майбутнє промисловості за цього міністра, то нехай подивиться на нашу залізницю.
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21.03.2023 17:56
+4
і хтось після цього буде казати що зеленський ні до чого?????
ні, шановні...
він дуже добре знає, кого, куда та для чого переставляє
а тому не знає ні хто, коли ми виліземо з цього зеленого болота
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21.03.2023 18:06
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Правила форума Рада форумчан
Ну, із залізницею чоловік справився на "відмінно", тепер черга за стратегічними галузями промисловості.
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21.03.2023 13:44 Відповісти
Бажаю успіху!

https://www.youtube.com/watch?v=abHzS_tKPEA
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21.03.2023 16:42 Відповісти
Оно ,зеленский окружает себя такими же ОНО!!
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21.03.2023 17:07 Відповісти
А чого не Сирожу Леща?
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21.03.2023 17:17 Відповісти
хто хоче уявити майбутнє промисловості за цього міністра, то нехай подивиться на нашу залізницю.
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21.03.2023 17:56 Відповісти
Иванна, це просто свіжий анекдот придумали. Регочу
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22.03.2023 01:15 Відповісти
і хтось після цього буде казати що зеленський ні до чого?????
ні, шановні...
він дуже добре знає, кого, куда та для чого переставляє
а тому не знає ні хто, коли ми виліземо з цього зеленого болота
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21.03.2023 18:06 Відповісти
Рада призначила Федорова віцепрем'єром з розширенням повноважень

Федоров є фігурантом журналістського розслідування програми "Наші гроші" з Денисом Бігусом.

Згідно з матеріалами журналістів, Федоров
отримував гроші для підтримки інтернет-ресурсів команди від https://file.liga.net/persons/shefir-sergey Сергія Шефіра не через офіційні рахунки виборчого фонду Зеленського,

а готівкою в офісі Зекоманди.

При цьому бюджет на інтернет-рекламу лише у другому турі становив майже $300 тис.

https://file.liga.net/persons/fedorov-mihail
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21.03.2023 23:57 Відповісти
Це той довбойоб що на брифігу стоїть в спортивному костюмі?
Мабудь перейняв у іншого довбойоба який армійський светр не знімає навіть під час офіційних візитів.
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21.03.2023 19:10 Відповісти
Євген Лященко - https://uk.wikiquote.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%86%D1%96 український фінансист і менеджер, директор телеканалу

«Україна» (АХМЕТОВ)
і медіа-холдингу «Медіа Група Україна» (з 2014)
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22.03.2023 00:06 Відповісти
С 2012 года Лященко занимал должность финансового директора "Медиа Группы Украина".

С июля 2014 года до 2019 года был директором холдинга, который был частью медиа-бизнеса группы SCM Рината Ахметова.

Членом правления Лященко стал в октябре 2021 года.
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22.03.2023 00:08 Відповісти

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