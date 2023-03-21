Рада призначила очільника Мінцифри Федорова на нову посаду (оновлено)

Верховна Рада 21 березня проголосувала за призначення Михайла Федорова на посаду віцепрем’єр-міністра з іновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністра цифрової трансформації.

Про це повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко у Telegram.

Відповідне рішення підтримали 311 нардепів.

Сам Федоров пояснив, що на новій посаді планує працювати над запровадженням нового підходу до управління системою освіти, розвитку інновацій та військових технологій.

Він зауважив, що через війну близько 1 млн українських дітей навчаються за кордоном, 1,5 млн навчаються онлайн. Понад 3 000 закладів освіти постраждали від бомбардувань та обстрілів, 370 із них зруйновані повністю.

"Але головне – світ не стоїть на місці. Поза нашою війною світ продовжує активно розвиватися. Наймогутніші держави з усіх сил конкурують за таланти. Технології змінюють актуальність професій. Освіта та наука потребують трансформації. Потрібні сміливіші та швидші зміни, щоб наші діти здобули знання, які відповідають викликам сучасності", – написав Федоров у Telegram.

Серед ключових задач він вказав запровадження нових підходів до управління системою освіти, цифровізацію освіти, впровадження стратегії розвитку інновацій України майбутнього, розвиток напрямку "мілтек".

Він уточнив, що планується розширення "Дії" на освітній напрям.

"Круті сервіси для школярів, студентів та батьків. Для викладачів – розвиток онлайн-системи для роботи з контентом, створення платформи для управління освітніми процесами та отримання даних для ухвалення якісних управлінських рішень", – написав віцепрем’єр.

У контексті розвитку військових технологій Федоров розповів про план запуску освітнього, інноваційного мілтек-кластеру, який має підтримувати та впроваджувати в життя ідеї, проєкти, пов'язані з військовими технологіями.

"Впевнений, що співпраця з профільним міністром, Оксеном Лісовим, буде максимально ефективною. Ми вже зробили перші кроки у формуванні спільного бачення стратегії розвитку освіти", – додав Федоров.

Як повідомлялося, у понеділок, 20 березня Верховна Рада підтримала відставку міністра освіти та науки Сергія Шкарлета та міністра з питань стратегічних галузей промисловості Павла Рябікіна.

Крім того парламент прийняв відставку міністра цифрової трансформації Михайла Федорова. Утім, його планували перевести на іншу посаду.