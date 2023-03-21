Майже половина українських біженців хоче залишитися в Польщі на довший період, – опитування

Майже половина українських біженців – 45% – планує залишитися в Польщі на довший період – принаймні на рік або кілька років після закінчення війни.

Про це йдеться в опитуванні "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі", проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення канцелярії прем’єр-міністра Польщі, передає Укрінформ.

Ще в березні 2022 року про бажання залишитися в Польщі на довше заявляли 31% біженців.

Водночас частка біженців, які бажають залишитися в Польщі на постійне проживання, зменшилася на 1% у порівнянні з опитуванням рік тому і наразі становить 6%.

Майже третина (32%) українських біженців в Польщі планує якомога швидше повернутися в Україну. Ще 16% не визначилися щодо своїх планів у контексті повернення в Україну.

За словами директора департаменту міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марціна Колодзейчика, велика частка біженців після закінчення війни буде очікувати ще певний час, щоби остаточно переконатися, що в Україні безпечно і чи варто повертатися.

"Крім того, більшість біженців, а саме 84% знайшли роботу, влаштували дітей у садки та школи, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Деякі вже створили родину, декому немає куди їхати через розбомблені будинки. Тому перед ними повстане вибір – повертатися в Україну чи продовжувати життя у Польщі", – пояснив Колодзейчик.

Міграційна платформа EWL працевлаштовує іноземців, у тому числі громадян України, у країнах ЄС – Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Нідерландах, Литві тощо.

З 2018 року компанія проводить соціологічні дослідження серед іноземців, які працевлаштувалися в країнах ЄС. Кілька останніх були здійснені за участю Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.