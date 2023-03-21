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Майже половина українських біженців хоче залишитися в Польщі на довший період, – опитування

біженці,українці

Майже половина українських біженців – 45% – планує залишитися в Польщі на довший період – принаймні на рік або кілька років після закінчення війни.

Про це йдеться в опитуванні "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі", проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення канцелярії прем’єр-міністра Польщі, передає Укрінформ.

Ще в березні 2022 року про бажання залишитися в Польщі на довше заявляли 31% біженців.

Водночас частка біженців, які бажають залишитися в Польщі на постійне проживання, зменшилася на 1% у порівнянні з опитуванням рік тому і наразі становить 6%.

Майже третина (32%) українських біженців в Польщі планує якомога швидше повернутися в Україну. Ще 16% не визначилися щодо своїх планів у контексті повернення в Україну.

За словами директора департаменту міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марціна Колодзейчика, велика частка біженців після закінчення війни буде очікувати ще певний час, щоби остаточно переконатися, що в Україні безпечно і чи варто повертатися.

"Крім того, більшість біженців, а саме 84% знайшли роботу, влаштували дітей у садки та школи, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Деякі вже створили родину, декому немає куди їхати через розбомблені будинки. Тому перед ними повстане вибір – повертатися в Україну чи продовжувати життя у Польщі", – пояснив Колодзейчик.

Міграційна платформа EWL працевлаштовує іноземців, у тому числі громадян України, у країнах ЄС – Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Нідерландах, Литві тощо.

З 2018 року компанія проводить соціологічні дослідження серед іноземців, які працевлаштувалися в країнах ЄС. Кілька останніх були здійснені за участю Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.

Автор: 

біженці (689) мігранти (430) Польща (2420) міграція (214)


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Топ коментарі
+16
"84% знайшли роботу"... Читати треба не тільки заголовки. Халява...
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21.03.2023 12:34
+14
Халява тільки в мріях буває. В реальністі ж багато кому нема куди повертатися, бо населений пункт знищено.
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21.03.2023 12:39
+13
Я же не спорю с тем, что в Польше комфортнее, чем в Украине до войны. Но это не халява, а цивилизация. Человеческое отношение к людям и другой уровень достатка - это не халява, а признак развития страны. Я писал об этом еще в мае прошлого года, что в конечном итоге все кто будет стремится остаться в Европе там и станется. И не из-за "халявы", а из-за желания достойных к себе отношения, работы, защтиты, комфорта. Ну это мое субъективное мнение.
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21.03.2023 12:39
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Халява - вона така солодка
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21.03.2023 12:13 Відповісти
Ну, то й поїдь та поживи на халяву!
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21.03.2023 12:22 Відповісти
"84% знайшли роботу"... Читати треба не тільки заголовки. Халява...
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21.03.2023 12:34 Відповісти
А в офіційній статистиці з 1.5 млн, працює тільки 400 тис. І де тут 84%?
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21.03.2023 20:24 Відповісти
Працюють неофіційно.
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21.03.2023 20:30 Відповісти
Халява тільки в мріях буває. В реальністі ж багато кому нема куди повертатися, бо населений пункт знищено.
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21.03.2023 12:39 Відповісти
будут и такие, кому некуда возвращаться т.к квартиру/дом отжали во время их отсутствия
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21.03.2023 15:14 Відповісти
Поїдь довбню на ту халяву ,то побачиш що це таке! якщо половину заробітку ще відасиш посереднику.
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21.03.2023 15:18 Відповісти
Ти мене перевезеш через кордон, паморок?
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21.03.2023 16:12 Відповісти
Перевезу ,тільки зміни пол рагуль.
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21.03.2023 16:39 Відповісти
То може потрібно вивчати польську мову, підвищувати свій фах і самостійно шукати роботу.
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21.03.2023 22:50 Відповісти
Мову дуже добре знаю, живу на кордоні з Польщею.Щоб знайти роботу без посереника
треба мати як міімум карту поляка.
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22.03.2023 18:05 Відповісти
панаєхалі луГвндони!!!!
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21.03.2023 12:15 Відповісти
Ишь,ти який грамотний довбню.Радій, що з твого міста війна не почалася.Ти сидиш в Польщі,молиш Бога,щоб війна не скінчилася,бо в тебе,чорт віза скінчилася,і ба! Фортануло...Війна
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21.03.2023 19:27 Відповісти
Ну это было ясно еще в начале. Но многие рассказывали про халявщиков. А тут оказалось, что люди при работе, бизнесе, семье и т.д. Первый опрос, в котором не рассказывают про,страдания Украинцев в Польше)
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21.03.2023 12:16 Відповісти
Про халявщиков рассказывали те, кто реально там не был. Да, есть шанс с голоду не подохнуть! Но это не точно...
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21.03.2023 12:26 Відповісти
Всем нуждающимся в лекарствах, выделяется возможность получить по 500 злотых (4000 гривен) на человека, предьявив соответствующие документы, естественно).
А у нас сколько выделяется на человека хотя бы на памперсы для инсультников?)) На необходимые лекарства!
Зато все больницы страны, оказывается, оказывают подобным пациентам совершенно БЕСПЛАТНУЮ помощь)) МРТ, обследование, лечение и еда - всё бесплатно))) Понимаете?))
И это я привела пример из того, что буквально недавно прочла)
Конечно, люди будут бежать, конечно будут стараться всей семьёй покинуть этот ужас, который был и до 24 февраля 2022 года, и до 2014-го.
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21.03.2023 12:31 Відповісти
Я же не спорю с тем, что в Польше комфортнее, чем в Украине до войны. Но это не халява, а цивилизация. Человеческое отношение к людям и другой уровень достатка - это не халява, а признак развития страны. Я писал об этом еще в мае прошлого года, что в конечном итоге все кто будет стремится остаться в Европе там и станется. И не из-за "халявы", а из-за желания достойных к себе отношения, работы, защтиты, комфорта. Ну это мое субъективное мнение.
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21.03.2023 12:39 Відповісти
Люди бежали не только в Польшу, а и дальше, дальше... В Канаду, например) И бежали многие еще в девяностые годы.
Здоровые люди не нужны нашим властям, то что говорить о тех, кто из-за такого отношения к нормальным людям превращает их в инвалидов, но инвалидность при этом хрен получишь! Ведь не по собственному желания человек попадает в больницу, еще вчера будучи совершенно здоровым (на первый взгляд)).
А в Беларуси, оказывается, таким пациентам инвалидность в течение двух недель оформляется и все памперсы и лекарства там за счет государства. За что купила, за то и продала, как говорится) Так говорила живущая там дама с таким недугом.
А Вы из Германии пишете, вижу. Туда многие наши друзья-приятели уехали и уже давно)
А мы вроде как патриоты считаемся, но только никому наш патриотизм не нужен) Выживай, как можешь.
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21.03.2023 12:49 Відповісти
Ну лучше уж в Украине, чем в белоруссии)
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21.03.2023 13:00 Відповісти
Канада дає українцям лише спеціальну трирічну візу і жодного права на подальше проживання. Хочеш лишитися в Канаді - подавай заявку в квоту імігрантів, як усі інші. А та 24 особи на місце! І жодних переваг для українців.
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22.03.2023 08:47 Відповісти
Дивно, але усі, хто виїхав з нашого міста, хто ще років з 15 тому працював тут, вже давно там пустили коріння, одружили дітей, ростять онуків))
Мабуть, таки є ті, хто рівніший за інших, в кого є гроші, а гроші вирішують все й всюди, навіть в Канаді! Вклад свої "зароблені" тут в якесь діло, все, маєшь й прибуток, й надію на громадянство)
Я ж не буду зараз надавати прізвища та місця "роботи" тих, хто звідси вивіз торби з грошима в Канаду, а тких дуже багато. Лише частка звичайних людей, котрі за душею мають дининку, тваринку та 1000 баксів, не дуже розраховують на місце під сонцем в якійся людській країні. Тількі гроші вирішують все й завжди всюди.
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22.03.2023 14:24 Відповісти
Ви прочитали, а я ту вже рік. І користуюсь благами цивілізації. Без лапок. До речі. Щоб отримати (так, абсолютно безкоштовно) те про що ви написали, треба, щоб вас до шпиталю доправила швидка. А для цього ви маєте бути у стані, який загрожує життю (важка травма, серцевий напад тощо). Інакше заплатите штраф за хибний виклик швидкої. Або у вас виявлять смертельне захворювання ( не приведи Господь). Планового безкоштовного обстеження хроніки чекають місяцями і роками. Сімейні лікарі доступні всім, хто має страховку. Від роботодавця, від держави або купляєш поліс власним коштом. Статус "укр" таку страховку дає - від держави. Не маєш страхування - проше пана до приватного лікаря. Мінімум 100 злотих за візит, щоб отримати рецепт на антибіотик. Із страховкою на більшість ліків - знижка.
Вузькі спеціалісти - із страховкою безкоштовно, за направленням сімейного лікаря. Але через чергу. До дерматолога я потрапив через місяць, до окуліста - через два місяці.
Більшість аналізів та обстежень для застрахованих - безкоштовно за направленням лікарів. Очікування від день-в-день (для масових аналізів) до місяців і років (на складному устаткуванні). Але можуть знадобитися дослідження, які стандартне страхування не передбачає. Тоді - власним коштом. Дорого.
Стоматологія - це окрема тема. Перед молоддю проблема - на що накопичувати майже все життя - на житло чи на зубні протези. Щоб просто полікувати зуби - люди беруть кредити.
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21.03.2023 13:39 Відповісти
Ну от, будь ласка)) Так нам подають інфу наші ЗМІ)) Жарт)
Так, усім треба бути по можливості здоровими, але це не всім вдається)) Навіть здоровий спосіб життя не дає гарантії на те, що не отримаєшь якусь гидоту до свого гаманця) Був, пам'ятаю, випадок, коли геть здоровий чоловік, не пив, не палив, а помер у басейні. Кому як Бог дасть.
Так, я в курсі, що ми йдемо у Європу) По цінам в першу чергу, по тарифам теж))
Бажаю Вам здоров'я)
Перемоги нам усім, незалежно від місця проживання.
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21.03.2023 13:50 Відповісти
Ви жили в Польщі? Моя донька жила там три роки, моя внучка народилася в Польщі. Медицина безкоштовна - жахлива. Місяцями чекати на прийом до лікаря. Дитина з температурою в 39 градусів - в загальній черзі, ніхто не поступається - дитина ж не вмирає. Всі аналізи/обстеження донька завжди робила в Україні по приїзду додому. Я вже мовчу про те, що в аптеці нічого без рецепта лікаря не продадуть, а лікар прийме вас через місяць. А за гроші - все і негайно, факт.
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22.03.2023 08:51 Відповісти
Ні, я народилася й живу тут. В Україні) То Ваша донька повернулася додому чи вирушила далі по Европі? Звичано, що так. Багато зараз таких, хто кружляє, шукає, мацає й отак напомацки таки осяде десь, наприклад, в Ізраілі. Моя сусідка саме цю країну обрала, а квартиру свою залишила квартирантам) Багато знайомих живуть саме зараз у Польщі. Але судячи по їхнім веселим обличчям на світлинах, я б не сказала, що їм скрутно) Тут війна, а їм там весело, розумієте? Ось такі "патріоти")) А ще позаминулому році жили й працювали тут.
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22.03.2023 14:30 Відповісти
Тут оказалось, что у людей дома не осталось, минимум год отстраивать жилье, а то и больше.
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21.03.2023 12:38 Відповісти
Да, все верно и многие по еряли его еще в начале войны.
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21.03.2023 12:42 Відповісти
Ну я к тому, что в Польше не сильно комфортно, если ты не поляк и ещё менее комфортно, если ты беженец, а не турист.
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21.03.2023 12:48 Відповісти
У меня есть другая информация от людей, выехавших в Польшу. Тут уже кто как устроится, наверное)
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21.03.2023 12:52 Відповісти
Как ни устройся, а соцзащиты или фактического равенства в спорах (в том числе, с привлечением полиции) как у локалов у тебя не будет. Также, если ты хочешь нормально устроиться, ты должен въехать туристом, а не беженцем. По работе нужно сначала дома вырасти, потом на соразмерную высокооплачиваемую должность переводиться в Польшу, потому что по месту руководители будут двигать по карьерной лестнице своих, а не тебя.

Скорее не "кто как устроится", а какие у кого требования от жизни и карьерных перспектив. Это не только к Польше относится, а в целом к эмиграции. К качественной жизни после эмиграции нужно тщательно много лет готовиться, выехавшему спонтанно беженцем качественная жизнь в эмиграции не светит.
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21.03.2023 13:03 Відповісти
Але ж он бачите, який відсоток не бажає повертатися додому) Виходить, що тут, в Україні, вони жили ще хуже, ніж там?
Дівчата, мабуть, сподіваються на гарний шлюб, чоловікам, так, складніше. Але й вони мають роботу. Навіть жінки поважного віку, в нас вже пенсіонерки, там роботу знаходять)
От я, наприклад) Коли я не маю бажання кудись їхати, то й така моя доля вже, тут свій вік доживати, скільки б мені Господь не виділив років)
А ті, в кого є бажання, здоров'я та сили, мають зробити так, щоб їм було краще, їхнім дітям щоб було краще.
Нехай вже увесь цей жах скінчиться.
Слава Україні!
Вірю в перемогу ЗСУ)
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21.03.2023 13:14 Відповісти
Бачу. В них просто немає більше дому і приблизно щє рік-декілька не буде 100%.
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21.03.2023 13:22 Відповісти
Я кажу про тих, хто ТУТ покинув свою квартиру та вирушив за кордон ще у березні мсяці. В цих квартирах живуть квартиранти або вони зовсім стоять порожні. Їх провідють рідні іноді) Таких в нас багатенько, хоча ВПО теж багато. Особливо їх було багато взимку, зараз трошки поменшало) Мабуть, рушили поближче до кордону) Вже не так холодно у автівках очікувати можливості перетнути кордон)) Автівок в нас було ну дууууже багато) Усі двори багатоповерхівок були заставлені, з дворів поробили магістралі)) Хліба купити було неможливо дуже часто))
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21.03.2023 13:29 Відповісти
👍
именно. если ты тут был никем, или что-то непритязательное (парикмахеры, строй. рабочие и т.п.) - нет проблемы. Но что-то повыше-покруче, вот это сразу проблема.
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22.03.2023 01:08 Відповісти
Те, кто повыше и покруче, ничерта же делать не умеют)) Но зато у них есть всегда козырь в рукаве, денежки) Разве нет? Разве они, родимые, не решают все вопросы в любой стране?
Тогда почему все, кто побогаче, прутся именно отсюда, а не сюда, едут подальше отсюда, прекрасно там обустраиваются, перевозят всё своё семейство с потрохами, шлёт приветы, изображает из себя украинца, держа в руках скомканый флаг Украины? Случайно скомкал, чтобы успеть сфоткаться)) Да что там говорить. Уезжают за лучшей жизхнью, а не наоборот, естественно. Но все их театральные улыбки и фото с нашими флагами говорят лишь о том, что они издеваются! Смотри, как я тут живу! Видишь? А ты там сиди, дрожи, жди очередную бомбёжку, слушай сирены до звона в ушах, успокаивай свою дочурку, маму и собаку...
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22.03.2023 14:43 Відповісти
я не мажоров имел в виду. То вообще отдельная тема
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22.03.2023 23:15 Відповісти
Если вы не боитесь учить язык и работать - вам будет не менее комфортно, чем ВПО в Украине.
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21.03.2023 13:02 Відповісти
Хз. Я если и буду эмигрировать, то сильно после войны и куда-то в поразвитее страну, чем Польша. Для меня Польша не сильно отличается от Украины, просто перекосы чуточку другие (насколько меньше коррупции, настолько же больше христанутых радикалов, слава богу, хоть не мп).
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21.03.2023 13:11 Відповісти
Ну я живу сейчас в 2,5 км от Польши, а мои знакомые в Польше. Мне комфортнее в Германии. Им - в Польше. Хотя до войны и я и они учили чешский и планировали переехать в Оломоуц. Относительно прав. Я много работал с европейцами до войны. У меня было всегда больше прав в их стране, чем в Украине. Я не про бумажки, а про доступность их реализации. Про радикалов... За 10 лет никто из моих знакомых их,так и не видел. Ни в Польше, ни в Чехии, ни в Германии. Может не там гуляли.
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21.03.2023 13:22 Відповісти
Аборт в Польщі зробити можна? Чи тюрма? Радикалів він не зустрічав...
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22.03.2023 08:55 Відповісти
презервативів в продажі немає?
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22.03.2023 09:45 Відповісти
Почитайте значение слова "радикал". Может конечно вы про "свободные радикалы (хим/физ)". Ну так я расстрою - они повсюду.
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22.03.2023 10:17 Відповісти
Кстати, тюрьма за незаконно проведенный аборт в Украине, как и в Польше - еще с 90-х. Сейчас в Польше сузили показания для аборта, это правда. Полячки теперь едут в Словакию и абсолютно законно делают аборт, т.к там врач не ограничен законами Польши. В общем не выдумывайте. И все же прочитайте значение слова "радикал". Попробуйте запомнить его значение, а не только одно слово.
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22.03.2023 10:23 Відповісти
Доки Віслюк і шапітолій при владі в Україні - біженкам і їх дітям краще не повертатися, а навпаки - після війни покликати своїх чоловіків до себе.
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21.03.2023 12:34 Відповісти
Так тоді віслюк назавжди і залишиться. Я кращє залишусь тут із ним боротися за майбутнє України, ніж як манкурт кудись тікати з власного дому.
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21.03.2023 12:44 Відповісти
Дарма. Мудрий нарід має сповна відчути наслідки свого вибору. Дайте їм таку можливість. 32 роки боротьби призвели до війни. Може краще не боротися з Віслюком і шапітолієм? Най зробить мудрий нарід іще раз так, щоб той прокинувся нарешті.
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21.03.2023 12:50 Відповісти
Ви пропонуєте свідомим громадянам здати Україну і втікти з власного дому?
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21.03.2023 13:16 Відповісти
Ну не здати. Дати час мудрому наріду прокинутися, бо так що, знову 32 роки боротися і по колу ходити? Мудрого наріду в 3 рази більше чим свідомих. Вони як не слуг, то іще якесь лайно собі понаобирають.
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21.03.2023 13:24 Відповісти
https://www.youtube.com/shorts/_2PlG3nMdfs https://www.youtube.com/shorts/_2PlG3nMdfs

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21.03.2023 17:02 Відповісти
Хтозна, хтозна....https://www.youtube.com/shorts/_2PlG3nMdfs
https://www.youtube.com/shorts/fqPxhyvC9Kg
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21.03.2023 17:01 Відповісти
На таку територію України, населення повино бути млн 100, а після війни, якщо млн 30 залишиться проживати так в де більшому похилого віку.
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21.03.2023 12:39 Відповісти
Канада - друга за розмірами країна світу. Там проживає ще менше людей, а ніж в Україні. Про 100 млн доя України - це ти прогнав.
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21.03.2023 14:26 Відповісти
В Канаді 80% населеня живе на території не більше Молдови, та у 100 км від Нью-Йорка а кордону між США та Канади як такого нема.
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21.03.2023 15:04 Відповісти
Яка ж там краса) А в нас вирубують всі дерева. Викошують усю травичку влітку, бо бояться кліщів.
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21.03.2023 15:26 Відповісти
уявляєш, там теж косять травичку, або штучні газонні настили роблять. Бо в травичці некошеній не лише кліщі, а й пил, алергічні патогени, через що страждає чимало людей.
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21.03.2023 19:57 Відповісти
Канада повністю залежить від США. Вони економічно та соціально майже одне ціле.
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21.03.2023 20:38 Відповісти
Опудало швейцарське, ти сам показав карту на якій довів те, що я тобі вище сказав, про низьку заселенність Канади.
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21.03.2023 20:22 Відповісти
Канада і США - майже одна країна, без США Канада перетвориться в дикі племена
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21.03.2023 20:40 Відповісти
Твій кожний наступний комент гірше твого попереднього. Ти вирішив позоритися до переможного кінця?!
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21.03.2023 22:05 Відповісти
він ніхрена про Канаду не знає
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22.03.2023 09:47 Відповісти
Проголосували і привели зелених шльондр у владу, а тепер здрипали і сидять у Польщі
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21.03.2023 12:52 Відповісти
Ну, правильно. На готовом всегда легче. Классно же, когда кто-то за них порядок в стране навел, а они уже пользуются. А дома можно и в говне жить, и власть хаять. Мы и поляки были в одинаковых условиях в 90-х. Поляки даже в большей жопе были. Только они свою страну взяли все вместе, и реанимировали. А те, кто не хочет возвращаться, свою страну превратили в срань господню, и поехали дальше.
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21.03.2023 12:57 Відповісти
Ну так правильно. Бо в Польщі немає рускаязичних поляків. Ніхто із поляків не хотів гаваріть па-рускі і бить трієдіним славянскім народам, в противагу рускаязичним укрАінцам.
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21.03.2023 13:02 Відповісти
Це правда. І "нємєцкоязичних" нема. Всі поляки - "польськоязичні"! От же ж неподобство! І в Бєдрьонці ніхто не вимагає від касирки "ґаваріть па чєлавєчєскі"...
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21.03.2023 13:50 Відповісти
і нема Западєнцєв і Східняків, нема паши мерседеса ,а є IОАН ПАВЛО ДРУГИЙ.
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22.03.2023 18:20 Відповісти
Вишиванка шию не натерла? Так зручно бути патріотом, і повчати інших, якою мовою їм розмовляти, наприклад, із Франції...
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21.03.2023 19:38 Відповісти
Зато они оттуда будут флагами махать, Гимн наш петь, веночки украинские напяливать, на украинском языке писать комментарии, патриоты))
В выборах принимать участие, власть нам же выбирать))
А еще будут учить нас как нам тут жить))

А глянеш на ту "вчительку", а ще краще коли почуєшь, як вона "балакає" по-українськи, то стає смішно)) Зато вона живе у Канаді)) Або в Гдинє, її туди з села електричка привезла))
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21.03.2023 13:07 Відповісти
"Махатєлі тріколором" нам "бліже і раднєй", так? Чи і до тих, і до інших ставимося однаково презирливо?
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21.03.2023 13:57 Відповісти
Тільки що спілкувались про Польщу, а тут бац й таке ляпнути?))
До чого тут триколор взагалі?
Коли людина переїхала на ПМП у другу країну, то вона може махати чим завгодно, так? Ну то нехай собі й махає)) Якщо законом дозволено то робити))
Нашо згадувати Україну й демонструвати свою "любов" до неї звідти, коли ти вже є громадянином ІНШОЇ країни?
Треба було тут доводити свою любов до Батьківщини, а махання прапором покинутої тобою країни звідти... то все не те, то інше, коли паспорт у тебе канадський, наприклад) Це нагадує якесь чи то знущання з тих, хто тут лишився, чи то нагадування про себе, ну таке..
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21.03.2023 14:41 Відповісти
Українська діаспора та українці за кордоном зробили потужну роботу за для підтримки України у цивілізованиму світі, наданя фінвнсової та військової допомоги. Дехто "оттуда" зробив для України більше ніж дехто "отсюда".
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21.03.2023 14:48 Відповісти
Можливо. Я не буду сперечатися з Вами, можливо, Ви особисто знаєте, про кого говорите)

Я маю можливість лише спостерігати, як ті, що поїхали за кордон та гарно там живуть, воротять свої обличчя від тих, з ким ще зовсім недавно сиділи та випивали)) Отака допомога))

Якщо Ви натякаєте на те, що "отсюда" менше допомагають, бо, мабуть, можливотей в людей не стільки, скільки в тих, хто з грошенятами потрапив "туди")) Там немає пенсій по 2 000 та зарплатні по 7000, як у нас в місті)
Та й вони чомусь саме туди поїхали, то виходить, що знали, що там краще)) Я теж про це знаю, що там краще)) Яле я вкрасти тільки можу ті гроші, щоби мене прийняли у ту Канаду)) Але красти я не хочу, а заробити мені не вдасться ніколи таких грошей!
Але я допомагаю, як можу, ясно Вам? ЗСУ допомагає уся наша родина, як може, ясно Вам??? Я не міліардерша, щоби донатити мільони! Але мені болить дужче, чим тим, хто виїхав з країни!

Дякую усім, хто допомагає, усім, хто разом з нами йде до перемоги! Тим, в кого болить, як у мене, за нашу країну, за нашу (мою) в тому числі) долю.
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
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21.03.2023 15:09 Відповісти
Та що вам заважає жити жити в расєюшкє? Там так харашо разгаварівают і ніхто вас нічого вчити не буде.
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21.03.2023 19:24 Відповісти
Та більше половини "українців" в Польщі розмовляють лише кацапською і приїхали з Харкова, Дніпра, Запоріжжя... Якщо що, то я повернулася з Варшави в суботу, знаю, про що кажу.
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22.03.2023 09:00 Відповісти
немала частина з тих українців, які не планують повертатися - це"українці". "українці" з лугандону та даунбасу, які з піною у рота кликали ***** та паРашу, а після їх приходу цим "українцям" руzzкій мір чомусь не сподобався.
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21.03.2023 13:15 Відповісти
Немала частина з них дійсно російськомовні мешканці зі знищених населених пунктів Сходу. Але у містах щє залишалося зазвичай 15-30% населення - ось вони якраз і кликали. Ці просто мовчали і ніяк не протидіяли, а потім втікли.
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21.03.2023 13:21 Відповісти
За 20 років українській владі вдалося вирішити проблему перенаселення: чисельність населення скоротилась з 52 млн. вдвічі, 40%-пенсіонери.
ВєрнАй дАрогой ідьом, друзья
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21.03.2023 13:28 Відповісти
Йде зачистка аборигенів, бушменів та корінного індєйского населення для нових звершень на плодюих чорноземах.
До речі вже і гетто з'явились. Міста міліонники, вийшов з клітки, зайшов у мережевий магазін. набрав ГМО, потім у аптеку.
Помолився на якогось там чергового недоношеного лідера))) і до смартфону чи до марахвону співати про краще майбутнє)))
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21.03.2023 13:40 Відповісти
ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА!!!
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21.03.2023 13:36 Відповісти
Кожне опитування суперечить попередньому. В недавній статистіці ЄС, близько 1 млн українських біженців у Євросоюзі вже знайшли роботу із 8 млн. Тобто, навіть, якщо взяти, що у Польщі 1.5 млн наших біженців, із яких 1 млн працює, то ніяк не виходить 84% по країні. А ще ж були попередніші опитування де казали, що тільки 400 тис чол працює у Польщі + 500 тис дітей.
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21.03.2023 14:24 Відповісти
8 млн - це ООН рахує ВСІХ українців. З них 4,5 - ЄС, 3 млн - кацапстан і бульбашія, решта - америки-азії.
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22.03.2023 09:03 Відповісти
лугандоны были самые высокооплачиваемые в Украине. Поэтому зажрались и поехали в Польшу лить грязь про Украину.
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21.03.2023 15:04 Відповісти
я не хочу тікати зі своєї країни. Кожен вирішує для себе.
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21.03.2023 15:32 Відповісти
Люди привыкнут к стране в которой закон,порядок и нет коррупции и возвращаться не захотят в гадюшник где жируют чиновники и банд-бизнесмены и где они знают что не будет никакой пенсии и соцзащиты. МО даже во время войны умудрялось безбожно воровать на госзакупках для армии-что еще можно сказать? И никто не наказан
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21.03.2023 15:46 Відповісти
Я тобі нагадаю, що 73% цих людей обрали беззаконня і небачену до цього корупцію.
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21.03.2023 20:17 Відповісти
Так. І при цьому жити в цьому лайні вони не хочуть.

Через деякий час залишаться або ідеалісти, або невдахи, які нікому не потрібні.
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21.03.2023 22:55 Відповісти
З чого ви взяли, що Польща, наприклад, дасть громадянство рускаґаварящім хахлам? Доки потрібні будуть - працюватимуть по карті побиту. Перестануть працювати - нах з країни. Та й працюють там 90% руками на низькооплачуваних важких роботах. Не розказуйте мені про польський "рай", будь ласка.
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22.03.2023 09:06 Відповісти
Вся ця чиновницько-олігархічна крадіжницька шобла мало того що розкрадала та паразитувала на Україні , вона створила нестерпні умови для життя людей , що тепер вони не хочуть повертатись . Люди в вас нема відчуття що в нас тепер крадуть нашу країну
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21.03.2023 16:42 Відповісти
Опитування показує, що більшість біженців повернуться в Україну, коли ситуація після війни стабілізується. Лише 6 відсотків має намір залишитися в Польщі. Це логічно. Бракує одного елемента - тих, хто планує емігрувати далі (наприклад, до Канади чи США). Зрозуміло, що люди, які хочуть емігрувати назавжди, обиратимуть країни, які завжди були метою еміграції (саме країни Північної Америки, де можна заробити значно більше і де є велика українська діаспора)
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21.03.2023 20:41 Відповісти
Діаспора їм не допомагає - більшість імігрантів з України разґаварівают па русскі.
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22.03.2023 09:07 Відповісти
Вони двомовні або принаймні знають українську, а якщо потрібно, то говорять українською. У будь-якому випадку питання заробітку є ключовим - якщо в Канаді можна заробити в чотири рази більше, вибір простий. Крім того, в Канаді та США всі є іммігрантами (крім шеєнів і апачів).
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22.03.2023 11:07 Відповісти
Нічого дивного.
Більшість людей хоче спокійно жити, а не постійно боротися з своєю владою чи потерпати від неї.

Україна має всі шанси перетворитися на країну терпіл та невдах.
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21.03.2023 22:53 Відповісти
Все правельно,я в Польщі почував себе людиною,а в Україні постійно почуваю себе емігрантом.А бо особою в окупації,де з тебе вимагають але нічого не дають,бо бачите у нас є олігархи і треба через бюджет підтримувати їхні приватні підприємства.
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21.03.2023 23:02 Відповісти
Вони там залишаться назавжди і будуть співати гімн в вишиванках на свята, дивлячись на наші руїни по телебаченню.
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21.03.2023 23:17 Відповісти
Вони абсолютно чітко дали зрозуміти в опитуванні, що повернуться через рік-два після закінчення війни.
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22.03.2023 10:42 Відповісти
Після вступу до ЕС в Україні при зелених будуть лише прокурори і самі депутати.
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22.03.2023 02:37 Відповісти
Дуже багато людей знаю, дуже заможних, власників бізнесу, які не втекли, і навіть дружини їхні їх не покинули і не поїхали за кордон, живуть в тому самому місті де й жили до війни, і тепер дуже активно допомагають збройним силам. Ми - нація переможців, це я точно знаю!
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22.03.2023 11:45 Відповісти

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