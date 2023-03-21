Майже половина українських біженців хоче залишитися в Польщі на довший період, – опитування
Майже половина українських біженців – 45% – планує залишитися в Польщі на довший період – принаймні на рік або кілька років після закінчення війни.
Про це йдеться в опитуванні "Воєнні біженці з України. Рік у Польщі", проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських студій Варшавського університету на замовлення канцелярії прем’єр-міністра Польщі, передає Укрінформ.
Ще в березні 2022 року про бажання залишитися в Польщі на довше заявляли 31% біженців.
Водночас частка біженців, які бажають залишитися в Польщі на постійне проживання, зменшилася на 1% у порівнянні з опитуванням рік тому і наразі становить 6%.
Майже третина (32%) українських біженців в Польщі планує якомога швидше повернутися в Україну. Ще 16% не визначилися щодо своїх планів у контексті повернення в Україну.
За словами директора департаменту міжнародної рекрутації Міграційної платформи EWL Марціна Колодзейчика, велика частка біженців після закінчення війни буде очікувати ще певний час, щоби остаточно переконатися, що в Україні безпечно і чи варто повертатися.
"Крім того, більшість біженців, а саме 84% знайшли роботу, влаштували дітей у садки та школи, відкрили свій бізнес і отримують у Польщі освіту. Деякі вже створили родину, декому немає куди їхати через розбомблені будинки. Тому перед ними повстане вибір – повертатися в Україну чи продовжувати життя у Польщі", – пояснив Колодзейчик.
Міграційна платформа EWL працевлаштовує іноземців, у тому числі громадян України, у країнах ЄС – Польщі, Чехії, Румунії, Німеччині, Нідерландах, Литві тощо.
З 2018 року компанія проводить соціологічні дослідження серед іноземців, які працевлаштувалися в країнах ЄС. Кілька останніх були здійснені за участю Центру Східноєвропейських студій Варшавського університету.
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треба мати як міімум карту поляка.
А у нас сколько выделяется на человека хотя бы на памперсы для инсультников?)) На необходимые лекарства!
Зато все больницы страны, оказывается, оказывают подобным пациентам совершенно БЕСПЛАТНУЮ помощь)) МРТ, обследование, лечение и еда - всё бесплатно))) Понимаете?))
И это я привела пример из того, что буквально недавно прочла)
Конечно, люди будут бежать, конечно будут стараться всей семьёй покинуть этот ужас, который был и до 24 февраля 2022 года, и до 2014-го.
Здоровые люди не нужны нашим властям, то что говорить о тех, кто из-за такого отношения к нормальным людям превращает их в инвалидов, но инвалидность при этом хрен получишь! Ведь не по собственному желания человек попадает в больницу, еще вчера будучи совершенно здоровым (на первый взгляд)).
А в Беларуси, оказывается, таким пациентам инвалидность в течение двух недель оформляется и все памперсы и лекарства там за счет государства. За что купила, за то и продала, как говорится) Так говорила живущая там дама с таким недугом.
А Вы из Германии пишете, вижу. Туда многие наши друзья-приятели уехали и уже давно)
А мы вроде как патриоты считаемся, но только никому наш патриотизм не нужен) Выживай, как можешь.
Мабуть, таки є ті, хто рівніший за інших, в кого є гроші, а гроші вирішують все й всюди, навіть в Канаді! Вклад свої "зароблені" тут в якесь діло, все, маєшь й прибуток, й надію на громадянство)
Я ж не буду зараз надавати прізвища та місця "роботи" тих, хто звідси вивіз торби з грошима в Канаду, а тких дуже багато. Лише частка звичайних людей, котрі за душею мають дининку, тваринку та 1000 баксів, не дуже розраховують на місце під сонцем в якійся людській країні. Тількі гроші вирішують все й завжди всюди.
Вузькі спеціалісти - із страховкою безкоштовно, за направленням сімейного лікаря. Але через чергу. До дерматолога я потрапив через місяць, до окуліста - через два місяці.
Більшість аналізів та обстежень для застрахованих - безкоштовно за направленням лікарів. Очікування від день-в-день (для масових аналізів) до місяців і років (на складному устаткуванні). Але можуть знадобитися дослідження, які стандартне страхування не передбачає. Тоді - власним коштом. Дорого.
Стоматологія - це окрема тема. Перед молоддю проблема - на що накопичувати майже все життя - на житло чи на зубні протези. Щоб просто полікувати зуби - люди беруть кредити.
Так, усім треба бути по можливості здоровими, але це не всім вдається)) Навіть здоровий спосіб життя не дає гарантії на те, що не отримаєшь якусь гидоту до свого гаманця) Був, пам'ятаю, випадок, коли геть здоровий чоловік, не пив, не палив, а помер у басейні. Кому як Бог дасть.
Так, я в курсі, що ми йдемо у Європу) По цінам в першу чергу, по тарифам теж))
Бажаю Вам здоров'я)
Перемоги нам усім, незалежно від місця проживання.
Скорее не "кто как устроится", а какие у кого требования от жизни и карьерных перспектив. Это не только к Польше относится, а в целом к эмиграции. К качественной жизни после эмиграции нужно тщательно много лет готовиться, выехавшему спонтанно беженцем качественная жизнь в эмиграции не светит.
Дівчата, мабуть, сподіваються на гарний шлюб, чоловікам, так, складніше. Але й вони мають роботу. Навіть жінки поважного віку, в нас вже пенсіонерки, там роботу знаходять)
От я, наприклад) Коли я не маю бажання кудись їхати, то й така моя доля вже, тут свій вік доживати, скільки б мені Господь не виділив років)
А ті, в кого є бажання, здоров'я та сили, мають зробити так, щоб їм було краще, їхнім дітям щоб було краще.
Нехай вже увесь цей жах скінчиться.
Слава Україні!
Вірю в перемогу ЗСУ)
именно. если ты тут был никем, или что-то непритязательное (парикмахеры, строй. рабочие и т.п.) - нет проблемы. Но что-то повыше-покруче, вот это сразу проблема.
Тогда почему все, кто побогаче, прутся именно отсюда, а не сюда, едут подальше отсюда, прекрасно там обустраиваются, перевозят всё своё семейство с потрохами, шлёт приветы, изображает из себя украинца, держа в руках скомканый флаг Украины? Случайно скомкал, чтобы успеть сфоткаться)) Да что там говорить. Уезжают за лучшей жизхнью, а не наоборот, естественно. Но все их театральные улыбки и фото с нашими флагами говорят лишь о том, что они издеваются! Смотри, как я тут живу! Видишь? А ты там сиди, дрожи, жди очередную бомбёжку, слушай сирены до звона в ушах, успокаивай свою дочурку, маму и собаку...
https://www.youtube.com/shorts/fqPxhyvC9Kg
В выборах принимать участие, власть нам же выбирать))
А еще будут учить нас как нам тут жить))
А глянеш на ту "вчительку", а ще краще коли почуєшь, як вона "балакає" по-українськи, то стає смішно)) Зато вона живе у Канаді)) Або в Гдинє, її туди з села електричка привезла))
До чого тут триколор взагалі?
Коли людина переїхала на ПМП у другу країну, то вона може махати чим завгодно, так? Ну то нехай собі й махає)) Якщо законом дозволено то робити))
Нашо згадувати Україну й демонструвати свою "любов" до неї звідти, коли ти вже є громадянином ІНШОЇ країни?
Треба було тут доводити свою любов до Батьківщини, а махання прапором покинутої тобою країни звідти... то все не те, то інше, коли паспорт у тебе канадський, наприклад) Це нагадує якесь чи то знущання з тих, хто тут лишився, чи то нагадування про себе, ну таке..
Я маю можливість лише спостерігати, як ті, що поїхали за кордон та гарно там живуть, воротять свої обличчя від тих, з ким ще зовсім недавно сиділи та випивали)) Отака допомога))
Якщо Ви натякаєте на те, що "отсюда" менше допомагають, бо, мабуть, можливотей в людей не стільки, скільки в тих, хто з грошенятами потрапив "туди")) Там немає пенсій по 2 000 та зарплатні по 7000, як у нас в місті)
Та й вони чомусь саме туди поїхали, то виходить, що знали, що там краще)) Я теж про це знаю, що там краще)) Яле я вкрасти тільки можу ті гроші, щоби мене прийняли у ту Канаду)) Але красти я не хочу, а заробити мені не вдасться ніколи таких грошей!
Але я допомагаю, як можу, ясно Вам? ЗСУ допомагає уся наша родина, як може, ясно Вам??? Я не міліардерша, щоби донатити мільони! Але мені болить дужче, чим тим, хто виїхав з країни!
Дякую усім, хто допомагає, усім, хто разом з нами йде до перемоги! Тим, в кого болить, як у мене, за нашу країну, за нашу (мою) в тому числі) долю.
СМЕРТЬ ВОРОГАМ!
ВєрнАй дАрогой ідьом, друзья
До речі вже і гетто з'явились. Міста міліонники, вийшов з клітки, зайшов у мережевий магазін. набрав ГМО, потім у аптеку.
Помолився на якогось там чергового недоношеного лідера))) і до смартфону чи до марахвону співати про краще майбутнє)))
Через деякий час залишаться або ідеалісти, або невдахи, які нікому не потрібні.
Більшість людей хоче спокійно жити, а не постійно боротися з своєю владою чи потерпати від неї.
Україна має всі шанси перетворитися на країну терпіл та невдах.