Верховний Суд підтримав законність штрафу для групи WOG на 5 мільйонів за змову цін на автогаз

Верховний Суд 16 березня залишив без задоволення касаційну скаргу ТОВ "Імпорт Транс Сервіс" (група "WOG") у справі про змову під час встановлення цін на автогаз, за результатами якої Антимонопольний комітет оштрафував компанію на 5,17 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

Зазначається, що цим рішенням Комітет у 2018 році притягнув групу WOG до складу якої, зокрема, входить ТОВ "імпорт Транс Сервіс", та низку інших суб’єктів господарювання до відповідальності за вчинення антиконкурентних узгоджених дій. А саме – компанії у серпні 2017 року схожим чином підвищували роздрібні ціни на скраплений вуглеводневий газ.

АМКУ довів відсутність об’єктивних причин для вчинення відповідачами таких дій, та встановив, що вони призвели до обмеження конкуренції. Тож Антимонопольний комітетоштрафував WOG, групу "ОККО", групу "Надежда", ТОВ "Авантаж 7" і ТОВ "Факторінг Груп".