Прибуток українських банків з початку року зріс удвічі

Упродовж січня-лютого 2023 року українські банки отримали 21,5 млрд грн чистого прибутку, що у 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року – 9,9 млрд грн.

Про це свідчать дані Національного банку.

Зазначається, що доходи банків також зросли на 33% у порівнянні з результатом січня-лютого 2022 року і становили 65,8 млрд грн, водночас витрати підвищилися на 12% – до 44,3 млрд грн.

Як повідомлялося, український банківський сектор за підсумками роботи у 2022 році отримав 24,7 млрд грн чистого прибутку, що втричі менше, ніж за 2021 рік. Загалом, станом на 1 січня 2023 року із 67 платоспроможних банків 46 були прибутковими та отримали чистий прибуток 45,6 млрд грн, що перекрило збитки 21 банку на загальну суму 20,8 млрд грн. При цьому п’ять найприбутковіших банків сформували 89% усього прибутку.

Найбільший в Україні державний "Приватбанк" попри повномасштабну війну завершив 2022 рік з чистим прибутком 30,25 млрд грн. Це більше, ніж загальний прибуток всієї банківської системи.