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Пошта Болгарії призупинила відправку посилок до Росії та Білорусі

пошта

Державна пошта Болгарії з 20 березня тимчасово припинила відправки посилок до Росії та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Пошта Болгарії тимчасово припиняє прийом усіх видів посилок до Росії та Білорусі", – йдеться у повідомленні.

Відповідне рішення ухвалили внаслідок зменшення можливостей транспортування через накопичення пошти в транзитному аеропорту.

Як повідомлялося, через нові вимоги до відправлень адресатам у Росії, пов’язані з міжнародними санкціями, Пошта Литви також тимчасово призупинила доставку посилок з товарами в РФ. 

Автор: 

Білорусь (1579) Болгарія (249) пошта (234)


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