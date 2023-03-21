Пошта Болгарії призупинила відправку посилок до Росії та Білорусі
Державна пошта Болгарії з 20 березня тимчасово припинила відправки посилок до Росії та Білорусі.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Пошта Болгарії тимчасово припиняє прийом усіх видів посилок до Росії та Білорусі", – йдеться у повідомленні.
Відповідне рішення ухвалили внаслідок зменшення можливостей транспортування через накопичення пошти в транзитному аеропорту.
Як повідомлялося, через нові вимоги до відправлень адресатам у Росії, пов’язані з міжнародними санкціями, Пошта Литви також тимчасово призупинила доставку посилок з товарами в РФ.
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