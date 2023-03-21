"Енергоатом" та Rolls-Royce домовилися про розгортання в Україні малих реакторів

НАЕК "Енергоатом" та британська компанія Rolls-Royce SMR 20 березня підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ надасть компаніям можливість разом працювати над пошуком майбутніх можливостей розгортання малих модульних реакторів (ММР) Rolls-Royce SMR в Україні, коли вона почне відбудовуватися.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Відповідно до меморандуму, Rolls-Royce SMR зобов’язується підтримувати відновлення України шляхом розгортання електростанції із заводським малим модульним реактором (SMR), яка буде здатна генерувати такий обсяг безвуглецевої електроенергії, якої вистачатиме для живлення мільйона будинків протягом понад 60 років.

"Сьогодні ми підписали угоду, яка дасть Україні не лише розпочати якісну післявоєнну відбудову енергетичної інфраструктури, а й стати у світі однією із перших країн, яка залучає перспективні технології малих модульних реакторів для цього", – прокоментував очільник "Енергоатому" Петро Котін.