БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3740 відвідувачів онлайн
Новини
397 5

"Енергоатом" та Rolls-Royce домовилися про розгортання в Україні малих реакторів

енергоатом

НАЕК "Енергоатом" та британська компанія Rolls-Royce SMR 20 березня підписали Меморандум про взаєморозуміння. Документ надасть компаніям можливість разом працювати над пошуком майбутніх можливостей розгортання малих модульних реакторів (ММР) Rolls-Royce SMR в Україні, коли вона почне відбудовуватися.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому".

Відповідно до меморандуму, Rolls-Royce SMR зобов’язується підтримувати відновлення України шляхом розгортання електростанції із заводським малим модульним реактором (SMR), яка буде здатна генерувати такий обсяг безвуглецевої електроенергії, якої вистачатиме для живлення мільйона будинків протягом понад 60 років.

"Сьогодні ми підписали угоду, яка дасть Україні не лише розпочати якісну післявоєнну відбудову енергетичної інфраструктури, а й стати у світі однією із перших країн, яка залучає перспективні технології малих модульних реакторів для цього", – прокоментував очільник "Енергоатому" Петро Котін.

Автор: 

реактор (24) Енергоатом (1194) Rolls-Royce (17)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мне одному кажется что куча маленьких реакторов по всей стране это гораздо опаснее чем 5 штук больших? В качестве эксперемента можно пару штук построить и посмотреть экономическую эффективность
показати весь коментар
21.03.2023 11:05 Відповісти
ооо, кацапське лоббі!! звичайно, зруйнувати розгалужену систему генерації набагато складніше ніж 5-6 великих атомних станцій
показати весь коментар
21.03.2023 13:20 Відповісти
Вот я и желаю тебе чтобы из твоего окна был вид на новый эксперементальный энергоблок. А потом туда русская ракета прилетит. россияне-могут ,они *******.А мне Чернобыля хватило чтобы понять что эксперементы в атомной энергетике ни к чему хорошему не приводят. Есть классические проверенные временем атомные реакторы ВВЭР которые выдерживают даже падение самолета на них,есть готовые площадки атомной генерации. Осталось только увеличить количество энергоблоков на АЭС. И еще:никакие АЭС не заменят ТЕЦ. Проскольку в Украине основная часть домов это центральное теплоснабжение и еще нужно сглаживать утренние и вечерние пики потребления электричества-а этого АЭС делать не могут. И в завершении:пока в Украине тотальная коррупция как сейчас,пока власть для себя а не для страны-все имеет мало смысла- эффекта не будет
показати весь коментар
21.03.2023 15:38 Відповісти
хто тобі заважає встановлювати сонячні батареї?
показати весь коментар
21.03.2023 13:19 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 