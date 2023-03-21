БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3897 відвідувачів онлайн
Новини
1 669 9

Телеканалам олігархів виділили з бюджету ще понад 200 мільйонів на російськомовний контент для "Freeдом"

фридом

Державне підприємство "Мультимедійна платформа іномовлення України" 13 березня уклало угоди на виготовлення передач для інформаційного марафону "Freeдом" до кінця року на загальну суму 224 млн грн.

Кошти виділено на виробництво контенту з орієнтування на російськомовного глядача за межами України та забезпечення прямого ефіру зі студії російською мовою, передають "Наші гроші".

За даними системи "Прозорро", іноземне підприємство "1+1 продакшн" з групи Ігоря Коломойського отримає 75,3 млн грн на виготовлення контенту – по 83 663 грн за годину.

ПрАТ "Телеканал "Інтер" Фірташа-Льовочкіна-Хорошковського матиме 74,83 млн грн на контент – по 83 143 грн за годину.

Послуги ТОВ "СЛМ новини" Віктора Пінчука коштуватимуть 73,58 млн грн – по 81 754 грн за годину.

Торік цим же каналам замовляли контент для телеканалу Freedom з розрахунку близько 67 тис. грн за годину. Тобто на цей рік телеканали підняли ціни на 25%.

З урахуванням минулорічних закупівель "плюси" під час вторгнення отримали замовлення для Freedom на 134 млн грн, "Старлайт" – 129 млн грн, "Інтер" – 108 млн грн.

"Новинна група Україна" Ріната Ахметова минулого літа також отримала підряд на 48 млн грн. Компанія Ахметова здала свою ліцензію державі і її тележурналісти перейшли на новий телеканал "Ми – Україна".

Таким чином загальні контракти на російськомовний контент "Фрідому" з каналами українських олігархів під час вторгнення коштують вже 419 млн грн, наголошує видання.

Автор: 

олігарх (253) телебачення (403)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ета пабєда, я щщітаю!
показати весь коментар
21.03.2023 12:26 Відповісти
Один из самых влиятельных и рейтинговых телеканалов Украины
"1 + 1" принадлежит Коломойскому.

Именно на этом канале выходят шоу и программы студии "Квартал 95", директор и фронтмен которой - шоумен Владимир Зеленский

Игорь Коломойский откровенно признает, что один из самых популярных телеканалов Украины - важный инструмент политического влияния.

"У нас с Зеленским контрактные отношения: между телеканалом, где я являюсь акционером, и его продакшн-студией.

Я считаю, что телевизионная группа "1+1" очень заинтересована в контракте с "Кварталом" Зеленского, где он является фронтменом. Это - все наши отношения. .

https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-47667699
показати весь коментар
21.03.2023 12:40 Відповісти
План Зе по боротьбі з олігархами - закидати їх грошима, щоб вони вдавилися.
показати весь коментар
21.03.2023 12:46 Відповісти
Коломойский
Об идее https://nv.ua/ukraine/politics/kolomoyskiy-mozhno-zastavit-putina-vypolnit-minskie-dogovorennosti-v-novom-formate-novosti-ukrainy-50039564.html нового формата Минских соглашений

Первое: прекращение огня, обмен пленных - большей части, и обязательно тех, кто уже давно сидит, с 2014−15 годов.

Нада тока пиристать стрилять!

https://nv.ua/ukraine/politics/igor-kolomoyskiy-o-zelenskom-i-ne-tolko-novosti-ukrainy-50039593.html
показати весь коментар
21.03.2023 12:51 Відповісти
Якщо російська залишиться на території України після війни то все було марно.
показати весь коментар
21.03.2023 12:56 Відповісти
Ссцукі тільки вчора владні структури звернулись за допомогою, знов до народу, а не до олігархів і не до коломойского, арахуймія, зеленського, дермака і т.д. з проханням про допомогу "Триває збір коштів на оснащення ********* приймально-ургентного відділення для поранених українських воїнів. " тобто на свій піар гроши е а на поранених нема бо вже срака горить скоро піджопник прилетіть треба її рятувать. І на всіх цих каналах бивші пропагондони з каналів коломойского, медведчука, 112, zik які вже привели до влади цей бенін квартал знову засирають мїзки ватникам якіх нажаль в країні більшість
показати весь коментар
21.03.2023 13:35 Відповісти
То ось для чого вони кошти по всьому світу збирають... На своїх пропагандонів
показати весь коментар
21.03.2023 13:50 Відповісти
кошти по всьому світу збирають
"армія підводних дронів", а ****.
показати весь коментар
21.03.2023 15:51 Відповісти
А ви хотіли щоб манкурти фінансували за українські гроші україномовні канали? Та нізащо.
показати весь коментар
21.03.2023 14:37 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 