ЄС планує виділити ще 3 мільйони євро на роботу Міжнародного кримінального суду в Україні

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Європейська комісія виділила понад 10 млн євро Міжнародному кримінальному суду. Кошти були направлені на підтримку роботи в Україні.

Про це під час конференції з питань воєнних злочинів у Лондоні повідомив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

За його словами, коли йдеться про запобігання безкарності за найсерйозніші злочини, скоєні під час війни, Міжнародний кримінальний суд залишається ключовим міжнародним актором для розслідування та судового переслідування винуватих.

"Саме тому від початку агресивної війни Росії Європейська комісія виділила понад 10 млн євро на підтримку роботи МКС щодо України. Нещодавно було ухвалено рішення щодо фінансування продовження проєкту ЄС з підтримки МКС, який розрахований до 2025 року та охоплюватиме суму в 3 млн євро", – сказав Рейндерс.

Він також зазначив, що країни ЄС обговорюють координацію дій і виділення додаткової допомоги офісу прокурора.

Напередодні міністри юстиції понад 40 країн на конференції у Лондоні зобов’язались виділити $4,9 млн на підтримку розслідувань Міжнародним кримінальним судом воєнних злочинів в Україні.