Комітет Ради підтримав збільшення видатків бюджету ще на 537 мільярдів

Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді прийняти за основу і в цілому урядовий законопроєкт 9105, який передбачає збільшення видатків бюджету на понад 537 млрд грн.

Про це повідомив представник Кабміну у ВР Тарас Мельничук у Telegram.

Зокрема, проєктом закону пропонується збільшити видатки держбюджету на 537,2 млрд грн. Ці кошти пропонується розподілити так:

518,2 млрд грн – збільшення видатків на сектор національної безпеки і оборони. Більша частина цих коштів піде на грошове забезпечення військовослужбовців.

– збільшення видатків на сектор національної безпеки і оборони. Більша частина цих коштів піде на грошове забезпечення військовослужбовців. 19 млрд грн – поповнення Резервного фонду державного бюджету. Не менше 3 млрд грн із вказаної суми виплачиватимуться на одноразову грошову допомогу сім'ям загиблих військовослужбовців, поліцейських, а 2 млрд грн – на будівництво фортифікаційних споруд.

Джерелами покриття таких додаткових видатків пропонується визначити:

419,3 млрд грн – збільшення дефіциту державного бюджету (фактично: внутрішні і зовнішні запозичення),

– збільшення дефіциту державного бюджету (фактично: внутрішні і зовнішні запозичення), 60,7 млрд грн – збільшення доходів державного бюджету (за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку державних банків),

– збільшення доходів державного бюджету (за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку державних банків), 50,3 млрд грн – скорочення видатків на обслуговування державного боргу,

– скорочення видатків на обслуговування державного боргу, 6,9 млрд грн – зменшення витрат на забезпечення державних гарантій.

Як повідомлялося, уряд України минулого тижня вніс до Верховної Ради законопроєкт №9105 про збільшення видатків держбюджету на 2023 рік на 537,2 млрд грн, з яких 518,2 млн грн – на сектор нацбезпеки та оборони, що передбачає збільшення дефіциту на 419,2 млрд грн.