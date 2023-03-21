Росія з початку року стала найбільшим постачальником сирої нафти до Китаю

За перші два місяці року Росія обігнала Саудівську Аравію та стала найбільшим постачальником нафти в Китай.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на дані китайського уряду.



Зокрема, за даними головного митного управління Китаю, у січні-лютому імпорт нафти з РФ сягнув 15,68 млн тонн, або 1,94 млн барелів на добу, що на 23,8% більше, ніж за відповідний період 2022 року.



Минулого року Росія була другим за обсягом постачальником сирої нафти в Китай, поставивши 86,2 млн тонн сировини.



Імпорт саудівської нафти за січень-лютий склав 13,92 млн тонн, що еквівалентно 1,72 млн барелів на добу, порівняно з 1,81 млн барелів на добу роком раніше.



Саудівська Аравія була найбільшим постачальником Китаю в 2022 році, експортувавши 87,49 млн тонн сирої нафти протягом року, що еквівалентно 1,75 млн барелів на добу.

Західні санкції та обмеження ціни на морську російську нафту після вторгнення Москви в Україну скоротили кількість покупців поставок із РФ, через що російський енергоресурс продається з великими знижками.

Одними з головних бенефіціарів дисконту на російську нафту стали недержавні китайські нафтопереробники, багато з яких розташовані у східній провінції Шаньдун. Вони на початку року купували російську сировину зі знижкою приблизно $8 за барель порівняно з еталонною маркою Brent.

Раніше повідомлялося, що Китай може імпортувати рекордну кількість сирої нафти в 2023 році через збільшення попиту на паливо, оскільки люди більше подорожують після скасування контролю за COVID-19 і в результаті запуску нових нафтопереробних заводів.