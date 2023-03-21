У ЄС можуть збільшити фінансування фонду миру на 3,5 мільярда євро

Міністри оборони країн-членів Євросоюзу винесли пропозицію збільшити Європейський фонд миру, який використовується для компенсацій за передану Україні військову техніку й боєприпаси, на 3,5 млрд євро.

Про це за підсумками засідання Ради ЄС у понеділок заявив голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель, передає Європейська правда.

Він нагадав, що Рада Євросоюзу схвалила план із передання Україні мільйона артилерійських боєприпасів протягом наступного року, який передбачає використання власних запасів, фінансування Європейського фонду миру й замовлення в індустрії.

"За фінансовим обсягом ми говоримо про 2 млрд євро відшкодування. Та відшкодування стосується приблизно 55%, максимум 60% від вартості. Тож на практиці ми говоримо про витрати, які вдвічі перевищують це число", – додав дипломат.

"І знаючи, що буде більше потреб не лише в Україні, але й в інших країнах світу, Рада також погодилася розглянути можливість подальшого збільшення загальної фінансової спроможності ЄФМ на 3,5 мільярда євро", – зазначив він.

Боррель уточнив, що Рада погодилася саме на розгляд подальшого збільшення обсягу Європейського фонду миру, рішення поки ухвалене не було.