Україна може імпортувати російське дизпаливо попри ембарго

Україна продовжує імпортувати російські нафтопродукти, і головною причиною цього є те, що російське пальне найдешевше на європейському ринку.

Як пише Forbes, до повномасштабної війни Україна імпортувала 70% нафтопродуктів, що споживаються в країні. У 2021 році 42% дизелю імпортували з Білорусі, ще 30% – з Росії.

Із 24 лютого прямі поставки з цих країн зупинені, але деякі трейдери обходять обмеження.

Так, в Україну і ЄС потрапляє і російський дизель. Пальне експортують в Туреччину, де його оформлюють як турецьке і далі постачають в країни ЄС в обхід ембарго, яке було запроваджене Європарламентом.

Таким самим чином російський дизель потрапляє в Україну. Після запровадження у ЄС ембарго на російські нафтопродукти імпорт дизеля з РФ до Туреччини злетів.

При цьому українське законодавство не забороняє завозити пальне зовсім без сертифіката походження, тобто невизначеного походження, і воно на 100% може бути російським.

Скільки з 24 лютого 2022-го року Україна імпортувала російського пального, невідомо. Проте тільки в лютому 20% всього імпорту, або 100 тис. тонн дизпального невизначеного походження, зайшли до України з Туреччини та Індії. За поточними цінами вартість цього обʼєму близько $80 млн.

"Маємо намір припинити маніпуляції з товаром невизначеного походження шляхом встановлення загороджувальної митної ставки", – заявв заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

Це питання буде вирішене протягом декількох тижнів, додав він.

Україна, за його словами, має право встановлювати мито будь-якого рівня на товари невизначеного походження.

"У даному випадку ми не обмежені умовами міжнародного торгового права", – зазначив він.

Проте Качка поки відмовився називати рівень майбутнього мита. Також уряд поки не знає, що робити з російським дизелем, який заходить в Україну у вигляді європейського чи турецького міксу і має відповідний сертифікат походження.

"Це питання ще треба вивчати", – додав Качка.

Міністерство енергетики України пропонує уряду встановити митну ставку на рівні 200%, заявив Forbes співрозмовник у Міністерстві. Нафтогазова асоціація пропонує 50% мита на пальне невідомого походження, повідомили в пресслужбі.

Найбільш вірогідний сценарій – запровадження мита 20-25% для російського автогазу і дизелю, повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн Куюн.

"За такого мита купувати російський дизель буде невигідно", – впевнений він.