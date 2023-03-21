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Новини
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Україна може імпортувати російське дизпаливо попри ембарго

пальне

Україна продовжує імпортувати російські нафтопродукти, і головною причиною цього є те, що російське пальне найдешевше на європейському ринку.

Як пише Forbes, до повномасштабної війни Україна імпортувала 70% нафтопродуктів, що споживаються в країні. У 2021 році 42% дизелю імпортували з Білорусі, ще 30% – з Росії.

Із 24 лютого прямі поставки з цих країн зупинені, але деякі трейдери обходять обмеження. 

Так, в Україну і ЄС потрапляє і російський дизель. Пальне експортують в Туреччину, де його оформлюють як турецьке і далі постачають в країни ЄС в обхід ембарго, яке було запроваджене Європарламентом.

Таким самим чином російський дизель потрапляє в Україну. Після запровадження у ЄС ембарго на російські нафтопродукти імпорт дизеля з РФ до Туреччини злетів.

При цьому українське законодавство не забороняє завозити пальне зовсім без сертифіката походження, тобто невизначеного походження, і воно на 100% може бути російським.

Скільки з 24 лютого 2022-го року Україна імпортувала російського пального, невідомо. Проте тільки в лютому 20% всього імпорту, або 100 тис. тонн дизпального невизначеного походження, зайшли до України з Туреччини та Індії. За поточними цінами вартість цього обʼєму близько $80 млн.

"Маємо намір припинити маніпуляції з товаром невизначеного походження шляхом встановлення загороджувальної митної ставки", – заявв заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

Це питання буде вирішене протягом декількох тижнів, додав він.

Україна, за його словами, має право встановлювати мито будь-якого рівня на товари невизначеного походження.

"У даному випадку ми не обмежені умовами міжнародного торгового права", – зазначив він.

Проте Качка поки відмовився називати рівень майбутнього мита. Також уряд поки не знає, що робити з російським дизелем, який заходить в Україну у вигляді європейського чи турецького міксу і має відповідний сертифікат походження.

"Це питання ще треба вивчати", – додав Качка.

Міністерство енергетики України пропонує уряду встановити митну ставку на рівні 200%, заявив Forbes співрозмовник у Міністерстві. Нафтогазова асоціація пропонує 50% мита на пальне невідомого походження, повідомили в пресслужбі.

Найбільш вірогідний сценарій – запровадження мита 20-25% для російського автогазу і дизелю, повідомив директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн Куюн.

"За такого мита купувати російський дизель буде невигідно", – впевнений він.

Автор: 

росія (14116) експорт (3811) дизпаливо (1281)


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Шановне товариство! Ну як вам така інформація? Іде війна ми тут стукаємо в груди, що деякі країни світу та міжнародні компанії фінансують кацапію своїми податками на продовження цієї війни, Україна напряму купує кацапські нафтопродукти під грифом" бо вони найдешевші на європейському ринку". То я запитую : то хто ж тоді фінансує кацапію у цій війні проти України та її народу? Чи не сама Україна? І саме головне назвіть прізвище того поца який це придумав та втілює у життя. На зону його з довічним позбавленням волі.
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21.03.2023 11:17 Відповісти
Это позор, ставший нормой поведения для ЗеОПы.

ПОтому что сама ЗеОПа - это позор Украины и есть.
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21.03.2023 11:31 Відповісти
секундочку - це ж була торгівля на крові. Чи це вже Другоє?
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21.03.2023 13:36 Відповісти
чтобы терпилы не покупали дешевые евробляхи клоуны быстро написали закон - штраф 170000 грн. и конфискация.
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21.03.2023 13:36 Відповісти
Зеленые снова желают наварить на белорусском битуме и российской нефти? Уже проходили-закончилось войной и убытками в СТО КРАТ большими для Украины чем Каламойский и банда поимели денег на перепродаже белорусско-российских нефтепродуктов. Давайте продадим россиянам нож которым они нас и зарежут(а Беня поимеет навар и свалит в свой Израилть или в свою Швейцарию). На сегодня в Украине вполне адекватные цены на нефтепродукты и они дешеветь не будут даже если Беня сможет купить оптом у россиян в 2 разва дешевле-он для украинцев цену не сбросит а суперприбыль оставит себе
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21.03.2023 15:43 Відповісти
А венгерський дизель чи бензин з російської нафти нікого не засмутив, а газ що транспортують наші труби думаєте не попадає на великі підприємства...
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21.03.2023 15:52 Відповісти
Это конечно плохо, что наши танки будут бить врага пользуясь дешёвым их же дизелем, сто процентная зрада.....
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21.03.2023 16:02 Відповісти

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