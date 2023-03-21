"Укрексімбанк" продає право вимоги за договорами виробника керамічної плітки "АТЕМ"
Державний "Укрексімбанк" виставив на продаж через ДП "СЕТАМ" право вимоги за договорами компанії ТОВ "АТЕМ" із групи виробника керамічної плитки "Атем Груп".
Згідно з повідомленням "СЕТАМ", аукціон відбудеться 27 березня за голландською моделлю (зі зниженням ціни) зі стартовою ціною 2,7 млрд грн. Мінімальна ціна – 456 млн грн, передає Інтерфакс-Україна.
Уточнюється, що стартова ціна – це залишок заборгованості за кредитними договорами перед банком на 1 лютого 2023 року.
Заборгованість компанії за кредитними договорами забезпечена заводом із виробництва керамічної плитки, включно з виробничими та складськими приміщеннями, столичним шоу-румом продукції, земельними ділянками в Золотоноші (Черкаська область), лінією виробництва керамплитки та ПЕТ-тари.
Як зазначено у презентації торгів, ТОВ "АТЕМ" припинило госпдіяльність у 2013 році. Інші компанії групи "Атем Груп" продовжують виробничу та комерційну діяльність.
Згідно з інформацією на сайті "Атем Груп", виробничі потужності групи на 2019 рік становили понад 22 млн кв. м керамічної плитки на рік.
За даними Opendatabot, власниками ТОВ "Атем Груп" є Atem USA LLC (80%) та Олег Бардаченко (20%), бенефіцаром виступає Дмитро Кузьменко. Згідно з фінзвітністю підприємства, у 2021 році його чистий прибуток становив близько 10 млн грн, чистий дохід – 1,8 млрд грн.
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