Молдова відновила споживання російського газу

Молдова відновила споживання газу, що постачається російським "Газпромом".

За словами голови правління "Молдовагаз" Вадима Чебана, це пов'язано з тим, що через погодні умови споживання газу в Придністров'ї знизилося, передає Інтерфакс-Україна.

"Молдовагаз" до кінця березня 2023 року купуватиме для своїх споживачів близько 0,7-0,8 млн кубометрів щодня від "Газпрому" й близько 1,3-1,5 млн кубометрів щодня від Energocom", – уточнив Чебан.

Із 3 грудня 2022 року Молдова повністю відмовилася від споживання російського газу, спрямовуючи весь отриманий газ обсягом 5,7 млн кубометрів газу на добу в Придністров'я. Там газ використовувався для побутових потреб, а також вироблення електроенергії, розташованої в регіоні Молдавської ДРЕС. Електроенергія, що виробляється, поставлялася до Молдови за ціною $73 за кВт-год, що дешевше електроенергії, що закуповується в Румунії, за $95 за кВт-год. Молдова задовольняє свої потреби в електроенергії за рахунок власних генеруючих потужностей тільки на 20%.

Молдова споживала газ, закуплений держпідприємством Energocom на біржі, який зберігався в Румунії та Україні. Своїх газових сховищ у країни немає.

На початку березня повідомлялося, що Молдова розглядає можливість укладання довгострокових контрактів на постачання газу та електроенергії з Румунії.

Як повідомлялося, з 1 жовтня 2022 року "Газпром" в умовах продовження військової агресії РФ проти України зменшив добовий обсяг подачі газу Молдові на 30% – до 5,7 млн кубометрів на добу при потребі у 8,06 млн кубометрів.

"Газпром" пояснив це "технічними проблемами", пов'язаними з обмеженням транзиту газу через Україну. Весь зимовий період "Газпром" постачає до Молдови той самий обсяг газу – 5,7 млн кубометрів на добу, що становить менше 40% від необхідного обсягу для цієї пори року. Решту газу Молдова купує на спотовому ринку або бере зі сховищ у Румунії та України, зробивши запаси восени. При цьому основна частина газу надходить новим газопроводом Ясси-Унгени-Кишинів.

З 4 грудня 2022 року Молдова постачає весь обсяг газу від "Газпрому" до Придністров'я, яке натомість покриває понад 60% потреб правого берега Дністра в електроенергії. Інші потреби в електроенергії Молдова покриває за рахунок внутрішнього виробництва (близько 25%) та купує у Румунії.