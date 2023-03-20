У Рівному відкрили центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес". ФОТО

Міністерство цифрової трансформації відкрило центр підтримки підприємців "Дія.Бізнес" у Рівному.

"Це сучасний простір площею 265 квадратних метрів для підприємців і всіх, хто планує почати бізнес. "Дія.Бізнес" у Рівному – це перший центр, який відкриваємо в Україні під час повномасштабної війни", – повідомили в Мінцифри.

Відтепер підприємці Рівненщини зможуть отримати безоплатні консультації, відвідувати бізнес-події та навчатися, шукати інвесторів і партнерів, познайомитися й обмінятися досвідом з іншими підприємцями, встановити нові бізнес-зв’язки.

У центрі також працюватиме спеціальна pop-up-локація, де кожен зможе тестувати свій продукт, зібрати відгуки на товар і допрацювати його перед виходом на ринок.

Центр "Дія.Бізнес" у Рівному розташований за адресою: масив Комфортний, 1, с. Бармаки (у будівлі БЦ Space4, 3 поверх).





