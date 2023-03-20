Влада Таїланду пролонгує продовжений безвізовий режим для туристів

Влада Таїланду планує продовжити режим безвізового перебування іноземних туристів у країні протягом 45 днів, який діє до 31 березня 2023 року.

Про це повідомив заступник керівника Туристичного управління Таїланду (ТАТ) Сіріпакорн Чіасамут, передає Інтерфакс-Україна.

"Раніше туристи, прибуваючи до країни без віз, могли залишатися на 30 днів. З 1 жовтня 2022 року по 31 березня 2023 року цей термін було збільшено до 45 днів. Зараз ми плануємо продовжити це розширення до кінця 2023 року", – повідомив чиновник.

Як повідомлялося, раніше влада острова Балі звернулася до уряду Індонезії з проханням скасувати спрощену процедуру отримання віз після прибуття для росіян та українців, оскільки вони намагаються шукати роботу в країні, в’їхавши за туристичними візами.