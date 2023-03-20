У Києві дозволять продавати алкоголь на дві години довше

У Києві з 27 березня дозволять продавати алкогольні напої в магазинах і торговельних мережах із 11:00 до 21:00. Зараз алкоголь у столиці можна продавати лише до 19:00.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає пресслужба міської адміністрації.

"Рада оборони міста Києва ухвалила рішення про подовження часового проміжку, коли можна продавати алкоголь у магазинах і торгівельних мережах . Це допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів, запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції", – пояснив чиновник.

Як повідомлялося, раніше влада Києва ухвалила рішення скоротити комендантську годину в столиці із 26 березня. Вона триватиме із 00:00 до 05:00.

Метро і наземний громадський транспорт із 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години – тобто працюватимуть на годину довше.