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У Києві дозволять продавати алкоголь на дві години довше

алкоголь

У Києві з 27 березня дозволять продавати алкогольні напої в магазинах і торговельних мережах із 11:00 до 21:00. Зараз алкоголь у столиці можна продавати лише до 19:00.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає пресслужба міської адміністрації.

"Рада оборони міста Києва ухвалила рішення про подовження часового проміжку, коли можна продавати алкоголь у магазинах і торгівельних мережах . Це допоможе столичному бізнесу, а також сприятиме збільшенню надходжень до державного та місцевого бюджетів, запобіганню нелегальному обігу алкогольної продукції", – пояснив чиновник.

Як повідомлялося, раніше влада Києва ухвалила рішення скоротити комендантську годину в столиці із 26 березня. Вона триватиме із 00:00 до 05:00.

Метро і наземний громадський транспорт із 26 березня змінять графік роботи відповідно до часу комендантської години – тобто працюватимуть на годину довше.

Автор: 

алкоголь (391) Київ (4670) супермаркет (83) ТРЦ (238)


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Уррррррраааааа! Хоча *****. Як і все інше і попередня заборона не працювала, тому що влада залишила шпаринки - ресторанам можна (бо вони самі там сидіть і володіють куплю і т.п.). От і ситуація - сьогодні о 21 ій купив собі флецик горілки в супермаркеті. Просто розрахувався на касі фудкорту. В цьому вся Україна - не можна, але якщо дуже хочеться, то чому б і ні? Так само з білими білетами і т.п.
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20.03.2023 22:49 Відповісти

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