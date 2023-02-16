Євросоюз не буде вводити санкції проти російської атомної галузі, – ЗМІ

Європейська Комісія не включатиме до нового санкційного пакету обмеження проти російської атомної галузі та її представників.

"Єврокомісія відмовилася від планів запровадити санкції проти атомної сфери Росії або її представників у наступному санкційному пакеті", – пише видання Politico з посиланням на джерела, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що Угорщина протягом тривалого часу виступала проти санкцій щодо російської атомної галузі та була готова застосувати право вето. У результаті ЄС відмовився від цієї ідеї. Потім у Брюсселі розглядали можливість запровадження санкцій проти окремих представників "Росатому" та низки інших компаній, але, зрештою, було ухвалено рішення не робити й цього.

Побоювання щодо санкцій проти атомної галузі були не тільки в Угорщини. Так, раніше цього тижня представники уряду Франції також вказали на необхідність діяти з обережністю щодо санкцій проти російської атомної галузі, оскільки "багато АЕС використовують російське ядерне паливо".

Нагадаємо, 15 лютого Єврокомісія офіційно презентувала десятий пакет санкцій проти РФ. Його планують ухвалити до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. За словами президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн, нові експортні заборони охоплять товари на понад 11 млрд євро.

Однак посли Європейського Союзу не змогли досягти згоди щодо нового пакету санкцій проти Росії під час дискусій 15 лютого.

Як повідомлялося, раніше видання Politico з'ясувало, що Євросоюз розглядає можливість запровадження санкцій проти чотирьох російських банків, серед яких найбільший приватний банк РФ "Альфа-банк". Пізніше Reuters повідомив, що Єврокомісія запропонувала ЄС відключити російські "Альфа-банк", "Тінькофф Банк" та "Росбанк" від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT.

Раніше в ЄС повідомляли, що планують наприкінці лютого запровадити черговий, десятий за рахунком пакет санкцій щодо Росії.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявляла, що згідно з задумом, до десятого пакету санкцій мають, серед іншого, увійти заборони на постачання до Росії "товарів, альтернативу яким практично неможливо знайти". Вона додала, що йтиметься про товари, які, за оцінками ЄС, потрібні російському ВПК.