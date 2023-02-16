Фонд гарантування завершив ліквідацію "Родовід Банку"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію АТ "Родовід Банк".

"Відповідно до приписів частини третьої статті 53 закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" з моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна процедура банку вважається завершеною", – сказано в повідомленні Фонду.

У Фонді нагадали, що, відповідно до статті 52 закону, вимоги кредиторів до банку, що були незадоволені в результаті ліквідаційної процедури та продажу майна банку на дату складення ліквідаційного балансу, вважаються погашеними.

Фонд гарантування також закрив накопичувальний рахунок АТ "Родовід Банк". З огляду на це реквізити накопичувального рахунку банку не дійсні і платежі на них не приймаються.

На момент визнання АТ "Родовід Банк" неплатоспроможним банк був санаційним і за специфікою своєї діяльності не залучав кошти на вклади від громадян, а тому виплати гарантованих сум відшкодування в цьому банку Фондом не здійснювались.

Національний банк України у грудні 2017 року ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії "Родовід Банку" та його ліквідацію.

"Родовід Банк" мав ліцензію санаційного банку, був віднесений до категорії неплатоспроможних 25 лютого 2016 року.