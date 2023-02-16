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Дерипаска (155) росія (13633) арешт майна (106) Антикорупційний суд (696)

Суд конфіскував активи російського олігарха Дерипаски

дерипаска,олег

Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського олігарха Олега Дерипаски. У переліку конфіскованого – частки Дерипаски в українських компаніях.

Як повідомляє Transparency International Ukraine, Дерипасці належить промисловий конгломерат "Російські машини", також він контролює/володіє компаніями "Русал" (один із найбільших світових виробників алюмінію), "Базовий елемент" та "Ен+ груп".

В Україні через групи пов’язаних компаній Дерипаска володіє й іншими активами

"За інформацією Мін’юсту, "Русал" постачає алюмінієву продукцію підприємствам російського оборонного комплексу та наповнює бюджет РФ. Навіть більше – частину алюмінієвої продукції виготовляють із сировини українського походження, а саме виробництва ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", – сказано в повідомленні.

За словами заступниці міністра юстиції Ірини Мудрої, до Олега Дерипаски застосовано санкції як Україною, так і США, ЄС, Великою Британією, Польщею, Швейцарською Конфедерацією, Австралією та Новою Зеландією.

Раніше повідомлялося, що суди арештували майно "Миколаївського глиноземного заводу" Дерипаски вартістю 1 млрд грн.

Читайте також: Мін’юст США звинуватив російського мільярдера Дерипаску у порушенні санкцій

Як повідомлялося, на початку січня Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції про стягнення активів у дохід держави російського олігарха Олега Дерипаски.

За даними Мін'юсту, Дерипаска через групи пов’язаних компаній володіє значними активами в Україні: ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", ПрАТ "Хустський кар`єр", ПрАТ "Жежелівський кар`єр", ТОВ "Гуардон України", ТОВ "Компанія "Алюміній України", ТОВ "Сервісний центр "Металург", ТОВ "ЧАС ІТ", ТОВ "Охорона МГЗ", ТОВ "Центр обліку Миколаїв", Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм", ТОВ "Запоріжалюмінторг", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", нежитловою нерухомістю, технікою тощо.

Олег Дерипаска – один із найбагатших російських олігархів, мільярдер та наближений до президента РФ Владіміра Путіна, контролює або володіє значними частками груп компаній "Русал" (один із найбільших світових виробників алюмінію), "Базовий елемент", "Ен+ груп".

Автор: 
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Топ коментарі
+9
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16.02.2023 20:04
+8
Бєня друг України? це ти взагалі влупив , напевно аж зелебобіки впріли від такого
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16.02.2023 20:26
+6
Поки ти в дойчленді мив гансам сраки, в Україні вже сотні раз розповіли свідки, як каломойше грабував Україну у той самий 2014-й. Як добробати каломойше йшли віджимати підприємства рижого і тд. Так що новини з України треба частіше читати. Там ще писали, як каломойше пограбував Україну через приват на 5 млрд баксів. А ще там було, як каломойше грабував Україну через свого клоуна з 2019-го.
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16.02.2023 20:33
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16.02.2023 19:44 Відповісти
Мабуть, результат інцесту - у #идів це часто трапляється
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16.02.2023 20:53 Відповісти
так за что жизни ложить?
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16.02.2023 21:31 Відповісти
воно засрало все навкруги шламом
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16.02.2023 19:56 Відповісти
В мінюсті наявні всі реєстри на які потрпчені міліони з бюджету чого до тепер не заблоковано майно власників росіяни чи молюска в долі
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16.02.2023 20:03 Відповісти
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16.02.2023 20:04 Відповісти
Бєня друг України? це ти взагалі влупив , напевно аж зелебобіки впріли від такого
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16.02.2023 20:26 Відповісти
Ігор Валерійович це https://biz.censor.net/user/550989
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16.02.2023 20:29 Відповісти
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16.02.2023 20:30 Відповісти
Поки ти в дойчленді мив гансам сраки, в Україні вже сотні раз розповіли свідки, як каломойше грабував Україну у той самий 2014-й. Як добробати каломойше йшли віджимати підприємства рижого і тд. Так що новини з України треба частіше читати. Там ще писали, як каломойше пограбував Україну через приват на 5 млрд баксів. А ще там було, як каломойше грабував Україну через свого клоуна з 2019-го.
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16.02.2023 20:33 Відповісти
Чувак, який втік під час мобілізації до фріців, заплативши бабла схматозникам, розповідає про чесного олігарха бєню каломойше. Ахахах. Піши єсчьо. Нам дуже цікаво, і фбр також дуже цікавляться твоїм кумиром. Вже йому окремі апартаменти приготували для пожиттєвої відсидки.
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17.02.2023 08:31 Відповісти
говорить о Бене как о спасителе Украини єто так же как говорить об органическом удобрении для будущего урожая...Он сделал как ему було вигодно, дал дизтопливо для танков, но викачал всю техническую нефть Укртранснафти, дал денег но не платил налогов и все госпредприятия обдирал...
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16.02.2023 20:48 Відповісти
Типовий імбіцил із сєкти свідків 73%. Може ти мені поясниш, як так вийшло, що твій парєнь із народу разом із рєзніченко вкрали 1000 вагонів гуманітарки у Дніпровській області? Чи і тут порошенко винний?
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17.02.2023 08:27 Відповісти
Давно так не ржал ))))
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16.02.2023 22:00 Відповісти
твої логічні висновки прям як у шарікова...
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16.02.2023 20:20 Відповісти
У мене є питання:

1. Хто був при владі, та коли дерипаска став власником всього алюмінію України ?

Від глини до найбільшого в Україні, а може в Європі запорізького комбінату, який міг давати прибуток ~4 млд $ в рік, якій вже знищений рф.

2. Хто видав йому ліцензії на варварські викопуання надр України через кар'єри ?

3. Чому ніхто не чипав його бізнкси в Україні після 2014 року, коли був при владі самий чесний в світі петьман?

Звичайно цей сайт, видалить мій пост 🤣
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16.02.2023 20:28 Відповісти
Так, а що завадило самому чесному у світі клоуну-преZeденту націоналізувати це підприємство у 2019-му. Мабуть пєтя чи ето другоє? А як на рахунок рашистів портнова, бойка, шлюхрича? Також пєтя заважає їх майно віджати на користь держави?
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16.02.2023 20:37 Відповісти
В які роки бойко шуфрич портнови стали впливовими політиками, разом із мертведчуком який став "великим переговорником" та чомусь отримав дизельний нафтопровід після 2014 року?

З ким разом вони грабували Україну, та в які роки вони стали власниками цих підприємств... до 2014 та після цього? Хто тоді був ЗАВЖДИ при владі?

Націоналізували підприємства військова хунта на Кубі, та тоталітарна влада Венесуели чи Китаю, також це підхід рф, тому "віджимають" на користь держави незаконно САМЕ засновники партії регіонів та батюшки церкви мп рф.
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16.02.2023 21:08 Відповісти
Імбіцил, рашист портнов у січні 2014-го втік з України і повернувся... у травні 2019-го. Саме його шєстьорка татаров зараз керує всією правоохоронною системою. Саме за розстрільними списками портнова, рашистисти вбивали на окупованих територіях ветеранів АТО, волонтерів, активістів і їхні сім'ї. І вишенка на торті, саме твій пріZeдент дав фашисту портнову спокійно виїхати з України у травні разом із синком призовного віку. Однак це ще не все - мусора за вказівкою із верху, по сьогоднішній день охороняють маєток портнова під Києвом.
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17.02.2023 08:24 Відповісти
А чого так швидко? Тільки 1 рік минув.
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16.02.2023 21:05 Відповісти
"Русал" наповнює бюджет рф ? Так. Факт.
НАК "Нафтогаз України" транспортує російські нафту і газ в Європу через територію України що сприяє наповненню бюджету рф валютою ? Так. Факт.
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16.02.2023 22:47 Відповісти
А Днепро-Бугский порт, который на 100% зависел от глинозема дерипаски? Куда он делся, кто его захряпает?
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16.02.2023 22:56 Відповісти
Дерипаска ще той манкурт. Батьки з Пятихаток (Харків) а народився в Растяпіно там працювали батьки. Ще з інституту мав поганяло- кидала.Із всіма дружить і всіх кидає на бабки.Зіркою став, коли одружився на внучці Єльцина. З допопомогою МВС привласним весь люміній і став ярдистом. Ще в 90 за МГЗ дав крупний хабар Кучмі. Прохвост, одним словом. До речі, відомий колаборант з Харкова телеканали купував за бабки Дерипаски, їх батьки були корифанами. Однак Дерьмак пізнувато спохватився.
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17.02.2023 07:05 Відповісти

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