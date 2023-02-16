Суд конфіскував активи російського олігарха Дерипаски

Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського олігарха Олега Дерипаски. У переліку конфіскованого – частки Дерипаски в українських компаніях.

Як повідомляє Transparency International Ukraine, Дерипасці належить промисловий конгломерат "Російські машини", також він контролює/володіє компаніями "Русал" (один із найбільших світових виробників алюмінію), "Базовий елемент" та "Ен+ груп".

В Україні через групи пов’язаних компаній Дерипаска володіє й іншими активами.

"За інформацією Мін’юсту, "Русал" постачає алюмінієву продукцію підприємствам російського оборонного комплексу та наповнює бюджет РФ. Навіть більше – частину алюмінієвої продукції виготовляють із сировини українського походження, а саме виробництва ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", – сказано в повідомленні.

За словами заступниці міністра юстиції Ірини Мудрої, до Олега Дерипаски застосовано санкції як Україною, так і США, ЄС, Великою Британією, Польщею, Швейцарською Конфедерацією, Австралією та Новою Зеландією.

Раніше повідомлялося, що суди арештували майно "Миколаївського глиноземного заводу" Дерипаски вартістю 1 млрд грн.

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Як повідомлялося, на початку січня Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції про стягнення активів у дохід держави російського олігарха Олега Дерипаски.

За даними Мін'юсту, Дерипаска через групи пов’язаних компаній володіє значними активами в Україні: ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", ПрАТ "Хустський кар`єр", ПрАТ "Жежелівський кар`єр", ТОВ "Гуардон України", ТОВ "Компанія "Алюміній України", ТОВ "Сервісний центр "Металург", ТОВ "ЧАС ІТ", ТОВ "Охорона МГЗ", ТОВ "Центр обліку Миколаїв", Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм", ТОВ "Запоріжалюмінторг", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", нежитловою нерухомістю, технікою тощо.

Олег Дерипаска – один із найбагатших російських олігархів, мільярдер та наближений до президента РФ Владіміра Путіна, контролює або володіє значними частками груп компаній "Русал" (один із найбільших світових виробників алюмінію), "Базовий елемент", "Ен+ груп".