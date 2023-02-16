Суд конфіскував активи російського олігарха Дерипаски
Вищий антикорупційний суд конфіскував активи російського олігарха Олега Дерипаски. У переліку конфіскованого – частки Дерипаски в українських компаніях.
Як повідомляє Transparency International Ukraine, Дерипасці належить промисловий конгломерат "Російські машини", також він контролює/володіє компаніями "Русал" (один із найбільших світових виробників алюмінію), "Базовий елемент" та "Ен+ груп".
В Україні через групи пов’язаних компаній Дерипаска володіє й іншими активами.
"За інформацією Мін’юсту, "Русал" постачає алюмінієву продукцію підприємствам російського оборонного комплексу та наповнює бюджет РФ. Навіть більше – частину алюмінієвої продукції виготовляють із сировини українського походження, а саме виробництва ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", – сказано в повідомленні.
За словами заступниці міністра юстиції Ірини Мудрої, до Олега Дерипаски застосовано санкції як Україною, так і США, ЄС, Великою Британією, Польщею, Швейцарською Конфедерацією, Австралією та Новою Зеландією.
Раніше повідомлялося, що суди арештували майно "Миколаївського глиноземного заводу" Дерипаски вартістю 1 млрд грн.
Як повідомлялося, на початку січня Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції про стягнення активів у дохід держави російського олігарха Олега Дерипаски.
За даними Мін'юсту, Дерипаска через групи пов’язаних компаній володіє значними активами в Україні: ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", ПрАТ "Хустський кар`єр", ПрАТ "Жежелівський кар`єр", ТОВ "Гуардон України", ТОВ "Компанія "Алюміній України", ТОВ "Сервісний центр "Металург", ТОВ "ЧАС ІТ", ТОВ "Охорона МГЗ", ТОВ "Центр обліку Миколаїв", Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм", ТОВ "Запоріжалюмінторг", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", нежитловою нерухомістю, технікою тощо.
Олег Дерипаска – один із найбагатших російських олігархів, мільярдер та наближений до президента РФ Владіміра Путіна, контролює або володіє значними частками груп компаній "Русал" (один із найбільших світових виробників алюмінію), "Базовий елемент", "Ен+ груп".
Будь ласка, зачекайте...
1. Хто був при владі, та коли дерипаска став власником всього алюмінію України ?
Від глини до найбільшого в Україні, а може в Європі запорізького комбінату, який міг давати прибуток ~4 млд $ в рік, якій вже знищений рф.
2. Хто видав йому ліцензії на варварські викопуання надр України через кар'єри ?
3. Чому ніхто не чипав його бізнкси в Україні після 2014 року, коли був при владі самий чесний в світі петьман?
Звичайно цей сайт, видалить мій пост 🤣
З ким разом вони грабували Україну, та в які роки вони стали власниками цих підприємств... до 2014 та після цього? Хто тоді був ЗАВЖДИ при владі?
Націоналізували підприємства військова хунта на Кубі, та тоталітарна влада Венесуели чи Китаю, також це підхід рф, тому "віджимають" на користь держави незаконно САМЕ засновники партії регіонів та батюшки церкви мп рф.
НАК "Нафтогаз України" транспортує російські нафту і газ в Європу через територію України що сприяє наповненню бюджету рф валютою ? Так. Факт.