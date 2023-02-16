Нацбанк оштрафував шість фінансових компаній
Національний банк України оштрафував п’ять фінансових компаній та одного лізингодавця за несвоєчасне подання регулятору звітності за третій квартал/дев’ять місяців 2022 року.
Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 15 лютого і набирають чинності з 16 лютого, повідомляє пресслужба регулятора.
Зокрема, штрафи накладено на:
- ТОВ "Лізинг Експерт";
- ТОВ "Пан Кредит";
- ТОВ "Реалайнс Фінанс";
- ТОВ "ФК "Артем";
- ТОВ "ФК "Флексіс";
- ТОВ "ФК "Експерт Інвест".
Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.
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