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НБУ (9063) звіт (201) штраф (1076)

Нацбанк оштрафував шість фінансових компаній

нбу,нацбанк

Національний банк України оштрафував п’ять фінансових компаній та одного лізингодавця за несвоєчасне подання регулятору звітності за третій квартал/дев’ять місяців 2022 року.

Рішення щодо застосування заходів впливу ухвалені за результатами безвиїзного нагляду за ринком небанківських фінансових послуг 15 лютого і набирають чинності з 16 лютого, повідомляє пресслужба регулятора.

Зокрема, штрафи накладено на:

  • ТОВ "Лізинг Експерт";
  • ТОВ "Пан Кредит";
  • ТОВ "Реалайнс Фінанс";
  • ТОВ "ФК "Артем";
  • ТОВ "ФК "Флексіс";
  • ТОВ "ФК "Експерт Інвест".

Сплатити штраф надавачі фінансових послуг повинні протягом семи робочих днів із дня отримання відповідного рішення регулятора про накладення штрафу.

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