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затримання (110) шахрайство (299) Нацполіція (492)

У Києві шахраї намагалися вкрасти одразу 28 підприємств, – Нацполіція

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Оперативники управління стратегічних розслідувань Нацполіції у м. Києві та Київської області викрили протиправну схему заволодіння корпоративними правами та майном 28 підприємств.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, організував "схему" 41-річний киянин та залучив як спільників вісьмох осіб.

За даними слідства, на підставі підроблених документів зловмисники намагалися переоформити корпоративні права на підконтрольних людей для подальшого продажу третім особам.

"Успішна реалізація плану дозволила б зловмисникам заволодіти та в подальшому розпоряджатися майже 17 мільйонами гривень сумарного капіталу 28 підприємств. Окрім того, в їх руках опинилися б 45 земельних ділянок та 122 об’єкти нерухомості, які знаходилися у володінні товариств", – зазначається у повідомленні.

Всіх дев’ятьох членів злочинного угруповання затримали під час переоформлення права власності на підставних осіб. Їм повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу.

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