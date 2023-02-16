Болгарія вийде зі складу засновників підконтрольного Росії міжнародного банку

Європейські країни продовжують виходити із складу акціонерів Міжнародного інвестиційного банку (МІБ).

У четвер МІБ отримав офіційне повідомлення від Болгарії про те, що з 15 серпня країна припинить бути акціонером банку, передає Інтерфакс-Україна.

Раніше це вже зробили Словаччина та Чехія, а Румунія анонсувала вихід із 9 червня.

Станом на кінець січня Болгарії належало 14,46% акцій банку, Румунії – 8,94%.

Найбільший власник МІБу – Росія з 45,44%, його акціонерами також залишаються Угорщина (25,27% акцій), Куба (2,83%), Монголія (1,8%) та В'єтнам (1,26%_.

МІБ – наднаціональна міждержавна фінансова організація, заснована 1970 року країнами-членами Ради економічної взаємодопомоги. Основний напрямок його діяльності – кредитування інвестиційних проектів. Штаб-квартира МІБ знаходиться в Будапешті.