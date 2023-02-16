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Аномальний паводок допоміг збільшити виробництво електроенергії на ГЕС, – "Укргідроенерго"

укргидроэнерго

Генерація електроенергії українськими ГЕС значно зросло завдяки аномальному тало-дощовому паводку у басейнах річок цієї зими.

Як повідомляє пресслужба "Укргідроенерго", для рівнинних річок це явище достатньо рідкісне, і зустрічається раз на десятки років.

"Нині ж ми спостерігаємо зимовий паводок в басейнах Дніпра, Сожу, Десни, Прип’яті. Для річки Десна цей паводок рекордний. Рівень води у річці найвищий за останні 129 років", – зазначається у повідомленні.

Так, за період експлуатації Київського водосховища висока приточність в січні відмічалася у 2018, а у 1999 році дорівнювала поточному припливу в 2023 році.

У Канівському водосховищі – близький до поточного бічного припливу у січні був 1981 рік і 2018 рік.

"Для гідроенергетики такі погодні умови сприятливі. Адже це дозволяє потужно працювати гідрогенерації та подавати більше електроенергії в енергетичну систему України", – додали в "Ургідроенерго".

Як повідомлялося, за даними Міненерго, в енергосистемі України вперше за останні місяці виник профіцит потужності.

Внаслідок цього Україна різко зменшила імпорт електроенергії.

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