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документ (147) Стамбул (31) Туреччина (1091)

Український паспортний сервіс відкрився в Стамбулі

паспорт

Українці, які перебувають у Туреччині, можуть подати заявки на оформлення паспортних документів у Стамбулі. У турецькому місті розпочали роботу перші два мобільні підрозділи державного підприємства "Документ".

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, мобільні офіси у Стамбулі розташовані за адресою: Лондонське шосе Е-5, Карайолу, паркінг за ТЦ "Аеропорт", (Londra Asfaltı E-5 Karayolu Üzeri, Airport AVM, 34158 Bakırköy/İstanbul).

Графік роботи: з понеділка по суботу включно з 09:00 до 18:00.

Тут громадяни України можуть отримати такі послуги:

  • оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (в тому числі замість втраченого або викраденого);
  • обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у зв’язку із закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);
  • обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи в разі непридатності);
  • одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки.

Подати заявки на оформлення паспортних документів можна як за попереднім записом, так і в порядку живої черги. Оплата здійснюється безпосередньо на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього достатньо мати при собі лише смартфон і реквізити банківської картки.

Наразі ведеться робота над відкриттям таких мобільних підрозділів у країнах Європи, де перебуває значна кількість українців. Зокрема, йдеться про Братиславу, Прагу, Берлін, Мадрид, а також Рим.

Відокремлені підрозділи ДП "Документ" вже працюють у чотирьох польських містах: Варшаві, Гданську, Кракові та Вроцлаві.

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О,вот это дело.
Они санкции обходят,значит наши лучшие друзья.
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16.02.2023 22:23 Відповісти

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