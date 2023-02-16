Шмигаль доручив Кубракову розробити програму будівництва оборонних укріплень

Віцепрем’єр-міністр з відновлення Олександр Кубраков має розробити і винести на засідання уряду програму зведення оборонних укріплень у прифронтових областях.

Відповідне доручення прем’єр-міністр Денис Шмигаль дав у ході наради з очільниками Дніпропетровської, Донецької, Луганської та Харківської обласних військових адміністрацій, повідомляє пресслужба уряду.

В ході наради очільники ОВА доповіли про стан будівництва фортифікаційних споруд і розгортання пунктів незламності.

"Задля покращення координації та безперебійного фінансування зведення оборонних укріплень прем’єр-міністр доручив віцепрем’єр-міністру з відновлення розробити відповідну програму та якнайшвидше винести її для затвердження на засіданні уряду", – сказано у повідомленні.

Крім того, Шмигаль закликав голів ОВА підготувати комплексні потреби щодо облаштування Пунктів незламності системами Starlink.

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Прем’єр-міністр також дав доручення Міненерго спільно з Державним агентством відновлення та інфраструктурних проектів відпрацювати питання фінансування відновлення енергооб’єктів, аби системно розв’язати проблему відновлення спроможностей генерації там, де це можливо.

"Наразі ми вже маємо на спецрахунку 17 млрд грн для відновлення. Також заплановано до кінця року надходження 35,5 млрд грн від доходів НБУ й $1,5 млрд. Крім того, маємо політичну домовленість з Урсулою фон дер Ляєн про допомогу ЄС в розмірі 1 млрд євро. Потрібно негайно починати швидку відбудову, тож якнайшвидше очікуємо відповідні проекти від областей", – наголосив Шмигаль.