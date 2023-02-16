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Світовий банк (568) звільнення (982)

Голова Світового банку йде з посади

малпасс,девід

Президент групи Світового банку Девід Малпас повідомив про намір залишити свою посаду до кінця червня поточного року.

Як повідомляється на сайті банку, він обіймав цю посаду понад чотири роки.

"Останні чотири роки були одними з найбільш значущих у моїй кар'єрі. Досягнувши значного прогресу та добре подумавши, я вирішив шукати нових викликів", – прокоментував рішення сам Малпас.

У повідомленні зазначається, що протягом останніх чотирьох років установи групи Світового банку (IBRD, IDA, IFC, MIGA та ICSID) мобілізували рекордні $440 мільярдів у відповідь на глобальні кризи, включаючи пандемію COVID-19 та війну в Україні.

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