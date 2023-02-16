Проблеми зі світлом на Одещині вирішать протягом двох тижнів, – "Укренерго"

Проблему з постачанням електроенергії в Одеській області обіцяють вирішити в найближчі тижні, якщо не буде нових обстрілів і аварій.

"Протягом найближчих тижнів ми мусимо усунути "вузькі місця" в енергосистемі, через які виникають мережеві обмеження на Одещині", – заявив голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький на брифінгу, передає Укрінформ.

За словами Кудрицького, ситуація з електропостачанням покращилася завдяки роботі енергетиків, що мала накопичувальний ефект як на підстанціях, так і на електростанціях.

Також Кудрицький розповів, що ситуація ще далека від стану абсолютно стабільної, адже ризики ракетних обстрілів у майбутньому залишаються. Але якщо не буде нових масштабних руйнувань, то ситуація залишиться збалансованою.

З огляду на покращення ситуації в українській енергосистемі, Україна здатна покривати споживання власними ресурсами, тому обсяг імпорту електроенергії скоротився. Якщо споживання зросте чи вплинуть інші чинники, що призведе до дефіциту потужності, імпорт відновлять.