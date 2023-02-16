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бюджет (1772) виплати (444) держбюджет (1538) військовослужбовці (300)

Виплати військовим у січні стали найменшими за останні пів року, – Мінфін

гроші,забезпечення,армія

За січень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 183,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби станом на 15 лютого.

Зокрема, видатки держбюджету на закупівлю зброї та продукції оборонного призначення для Збройних Сил України у січні зменшились до 28,7 млрд грн, порівняно із 38 млрд грн у грудні, 18,4 млрд грн – у листопаді та 35,9 млрд грн у жовтні минулого року.

Касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у січні зменшилися до 71,8 млрд грн з рекордних 99 млрд грн у грудні, 88,1 млрд грн – у листопаді, 81,3 млрд грн – у жовтні, 82,9 млрд грн – у вересні, 87,8 млрд грн – у серпні, 62 млрд грн – у липні, 75,7 млрд грн – у червні минулого року.

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Загалом видатки держбюджету на на оплату праці з нарахуваннями у січні становили 90,7 млрд грн або 49,3% від загального обсягу видатків у цьому місяці.

На оплату використання товарів і послуг минулого місяця спрямували 37,1 млрд грн, у тому числі 28,7 млрд грн – для підтримки ЗСУ, ще 5,7 млрд грн – перераховано на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Видатки на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) минулого місяця становили 45 млрд грн або 24,5% від загального обсягу видатків. У тому числі 22,7 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду для виплати пенсій, 14 млрд грн – на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей.

Трансферти місцевим бюджетам у січні склали 9,5 млрд грн або 5,2% від загального обсягу видатків.

На обслуговування державного боргу минулого місяця спрямували 0,6 млрд грн або 0,3% від загального обсягу видатків.

Як повідомлялося, за рішенням Міноборони, військовослужбовці та співробітники МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, з 1 лютого не будуть отримувати доплати по 30 тис. грн на місяць, встановлені на час воєнного стану.

Водночас з 1 лютого будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень для ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби становив не менше ніж 20 100 гривень.

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Топ коментарі
+6
Наверное много яиц съедают
Зато какие видосики,медальки.
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16.02.2023 17:00
+6
Они, по какой то причине думают, что бессмертные, но война рано или поздно закончится, и будет задано много непростых вопросов.....
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16.02.2023 18:31
+5
На 95 дівізію! (не плутати з 95 бригадою ЗСУ)
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16.02.2023 21:38
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Наверное много яиц съедают
Зато какие видосики,медальки.
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16.02.2023 17:00 Відповісти
**********
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16.02.2023 17:55 Відповісти
Они, по какой то причине думают, что бессмертные, но война рано или поздно закончится, и будет задано много непростых вопросов.....
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16.02.2023 18:31 Відповісти
А це вже не дуже добре. Просити у всього світу про допомогу, а самим урізати фінансування закупівель зброї...
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16.02.2023 21:36 Відповісти
все пішло на віденьську дівізію..
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16.02.2023 20:42 Відповісти
На 95 дівізію! (не плутати з 95 бригадою ЗСУ)
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16.02.2023 21:38 Відповісти
Ну потім не дивуйтесь, що поліція так «добре» працює, коли отримує у час війни 10 долларів на день
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17.02.2023 05:25 Відповісти
До кого будеш дозвон трясущими руками робити тіки но гопники зустрінуть тебе або в будинок залізуть грабіжники?
Всі такі круті, а чуть що, поліція, памагите!!)
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17.02.2023 11:34 Відповісти
для чого все змішувати до купи?потрібно розділяти з\п і військові премії,а то сантехнік також скаже зроблю вам куйово ,що б вас затопило бо премію недають.
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17.02.2023 13:04 Відповісти
це справедливо,варто тим хто на нулі ще добавити.
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17.02.2023 13:00 Відповісти
Зе и его прихвостни ,почему ОП мародёрам ,депутатам , чиновникам , судьям , прокурорам не урезать ? Телемарафону , клоунам 95 квартала …….
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17.02.2023 05:13 Відповісти
Це дивлячись де працює.
Але в цілому, як на мене, 17к в місяць це не гроші. Виживать так можна, жити ні.
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17.02.2023 09:46 Відповісти
тоді тобі в Європу чи США
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17.02.2023 13:03 Відповісти
А цим ще й додали.

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17.02.2023 11:29 Відповісти
Оце потрібно писати. Заганяють силою , викрадають, зменшують заплатню, пишуть закони щоб військовий живим не повернувся. А викрадення військоматами не потрібно карати, МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ РЕСУРС . Так говорить представник військомаиу Одеси. Звучить не як м'ясо !!!
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17.02.2023 12:04 Відповісти
Всі викрадення , побиття громадян України законопослушних. Такі злочини потрібно відправляти в Европейський суд по правам людини. При Зеленському грубо порушуються конституційні права громадянина України. Ця потвора в стилі Авакова і рф поводиться з українцями. Жид
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17.02.2023 12:07 Відповісти
За бесплатно на фронт скоро будут гнать. А что бедный народ может сделать против?
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17.02.2023 12:59 Відповісти
Пускай депутаты воюют им зарплаты увеличивают.
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17.02.2023 13:01 Відповісти
Виходить що ти воюй, а твоя сім'я нікому не потрібна ???
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17.02.2023 13:04 Відповісти
не треба фуйню писати на передовій всі виплати є,питання в іншому сама економіка країни яка розбита війною не може генерувати стільки зростання фінансів що б всіх тиловиків задовільнити преміями у 100тис і дехто цього не розуміє,якщо тупо друкувати гривню то ті хто отримує наприклад пенсію у 3 тис просто вимруть бо інфляція буде з тризначними цифрами.
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17.02.2023 13:12 Відповісти
Це ти депутатам напиши яким зарплату підняли. Напиши їм про кризу і все по списку
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17.02.2023 23:59 Відповісти
Ворюга в кріслі більше краде, без ризику для здоров'я ще й премію отримає. О так корупціонери оцінюють свободу
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17.02.2023 13:06 Відповісти
Резніку зарплату підніть !!! мільярди накрав на армії, Зеленський відмазав баригу , бой сам не краще
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17.02.2023 13:07 Відповісти
ЗЕ скоти тільки своїй депутатській шоблі зарплати не ріжуть, а тільки збільшують... От їх і треба в окопи
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18.02.2023 19:38 Відповісти

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