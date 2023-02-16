Виплати військовим у січні стали найменшими за останні пів року, – Мінфін

За січень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становила 183,9 мільярда гривень.

Про це повідомляє Міністерство фінансів із посиланням на дані місячної звітності Державної казначейської служби станом на 15 лютого.

Зокрема, видатки держбюджету на закупівлю зброї та продукції оборонного призначення для Збройних Сил України у січні зменшились до 28,7 млрд грн, порівняно із 38 млрд грн у грудні, 18,4 млрд грн – у листопаді та 35,9 млрд грн у жовтні минулого року.

Касові видатки на грошове утримання військовослужбовців у січні зменшилися до 71,8 млрд грн з рекордних 99 млрд грн у грудні, 88,1 млрд грн – у листопаді, 81,3 млрд грн – у жовтні, 82,9 млрд грн – у вересні, 87,8 млрд грн – у серпні, 62 млрд грн – у липні, 75,7 млрд грн – у червні минулого року.

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Загалом видатки держбюджету на на оплату праці з нарахуваннями у січні становили 90,7 млрд грн або 49,3% від загального обсягу видатків у цьому місяці.

На оплату використання товарів і послуг минулого місяця спрямували 37,1 млрд грн, у тому числі 28,7 млрд грн – для підтримки ЗСУ, ще 5,7 млрд грн – перераховано на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення.

Видатки на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) минулого місяця становили 45 млрд грн або 24,5% від загального обсягу видатків. У тому числі 22,7 млрд грн становив трансферт Пенсійному фонду для виплати пенсій, 14 млрд грн – на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей.

Трансферти місцевим бюджетам у січні склали 9,5 млрд грн або 5,2% від загального обсягу видатків.

На обслуговування державного боргу минулого місяця спрямували 0,6 млрд грн або 0,3% від загального обсягу видатків.

Як повідомлялося, за рішенням Міноборони, військовослужбовці та співробітники МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, з 1 лютого не будуть отримувати доплати по 30 тис. грн на місяць, встановлені на час воєнного стану.

Водночас з 1 лютого будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень для ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби становив не менше ніж 20 100 гривень.