Нацбанк посилив вимоги до кредитних спілок і страхових компаній

Для забезпечення фінансової стабільності та платоспроможності ринку небанківських фінансових установ Національний банк України впроваджує додаткові вимоги до діяльності страховиків, кредитних спілок, а також надавачів фінансових послуг, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.

Як повідомляє НБУ, для страховиків установлюються додаткові обмеження на окремі види прийнятних активів, що враховуються для виконання нормативів.

Зокрема, для виконання нормативів з переліку прийнятних активів виключено:

для усіх страховиків (life та non-life): земельні ділянки (крім тих, на яких розташовані будівлі, споруди, які використовуються страховиками для здійснення операційної діяльності); все нерухоме майно, що зареєстроване та/або перебуває на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях;



для страховиків non-life: додатково виключено житлову нерухомість.



Такий крок спрямований на нівелювання фактів завищення вартості нерухомості, а також зменшення у структурі прийнятних активів страховика обсягу нерухомого майна як низьколіквідного активу.

Водночас, пом’якшено вимоги до страховика в частині нерухомого майна:

придбаного до 24 лютого 2022 року та втраченого, пошкодженого або знищеного внаслідок негативного впливу військової агресії РФ проти України;

розташованого на територіях ведення активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях.

Якщо наявність такого майна спричинила невиконання нормативів страховиком, Національний банк не застосовуватиме до нього заходів впливу.

Виконання нових вимог до прийнятних активів страховики мають забезпечити до 30 червня 2023 року.

У разі порушення нормативів, починаючи з цієї дати, Національним банком можуть бути застосовані заходи впливу.

Додатково для страховиків у зв’язку із запровадженням МСФЗ 17 "Страхові контракти" пропонується уточнити порядок розрахунку складових нормативів. Визначено, що розрахунок складових нормативів має здійснюватися відповідно до даних регуляторної звітності, установлених Правилами складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг до Національного банку України, затверджених постановою правління НБУ від 25 листопада 2021 року №123.

Уточненими вимогами до регулювання діяльності кредитних спілок та інших надавачів фінансових послуг передбачено, зокрема, таке:

з метою посилення нагляду та недопущення негативних тенденцій на ринку кредитної кооперації уточнено, що заходи впливу не застосовуються до кредитних спілок лише в разі, якщо відповідні порушення спричинені негативним впливом військової агресії РФ проти України;

використання в роботі НБУ нового переліку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України ведення активних бойових дій та тимчасово окупованих РФ територій України;

визначено особливий порядок тимчасового припинення діяльності надавачів фінансових послуг, які здійснюють діяльність з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, або їх відокремлених чи структурних підрозділів на період перебування таких надавачів, їх підрозділів на території бойових дій або тимчасово окупованих територіях.

Ці та інші зміни передбачені постановою правління Національного банку України від 15 лютого 2023 року №8 "Про внесення змін до постанови правління Національного банку України від 06 березня 2022 року №39", що набирає чинності 17 лютого 2023 року.