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МОЗ закликав лікарів готуватися до продажу ліків лише за електронними рецептами

электронный,рецепт

Цієї весни відпуск всіх рецептурних засобів в Україні почне здійснюватися за електронним рецептом. Для того, щоб пацієнт зміг безперешкодно отримати рецепт на ліки у будь-якого лікаря та погасити його у будь-якій аптеці, керівники медичних та аптечних закладів мають завчасно – до 31 березня 2023 року – подбати про підключення до національної електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

"Для реєстрації медичного закладу, аптеки чи лікаря-ФОП в ЕСОЗ передусім необхідно обрати медичну інформаційну систему (МІС) – це спеціальні програмні забезпечення, які розробляються українськими компаніями та забезпечують внесення даних в ЕСОЗ. Сьогодні таких систем є понад 30", – пояснила заступниця міністра охорони здоровʼя з питань цифрової трансформації Марія Карчевич. 

Ознайомитися з переліком таких медичних інформаційних систем та алгоритмом реєстрації закладу можна на сайті системи ЕСОЗ.

Виписати е-рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП. Для цього закладу не потрібно укладати договір з НСЗУ.

В умовах воєнного стану рішення буде впроваджуватися поступово з можливістю використання паперових рецептурних бланків.

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ви придурки впереди планети всеі..лікаря сімейного найти не можна. а вони все ціфрують і ціфрують..вже зеленський по смартфону пенсам видав..
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16.02.2023 20:46 Відповісти

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