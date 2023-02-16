МОЗ закликав лікарів готуватися до продажу ліків лише за електронними рецептами

Цієї весни відпуск всіх рецептурних засобів в Україні почне здійснюватися за електронним рецептом. Для того, щоб пацієнт зміг безперешкодно отримати рецепт на ліки у будь-якого лікаря та погасити його у будь-якій аптеці, керівники медичних та аптечних закладів мають завчасно – до 31 березня 2023 року – подбати про підключення до національної електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ).

"Для реєстрації медичного закладу, аптеки чи лікаря-ФОП в ЕСОЗ передусім необхідно обрати медичну інформаційну систему (МІС) – це спеціальні програмні забезпечення, які розробляються українськими компаніями та забезпечують внесення даних в ЕСОЗ. Сьогодні таких систем є понад 30", – пояснила заступниця міністра охорони здоровʼя з питань цифрової трансформації Марія Карчевич.

Ознайомитися з переліком таких медичних інформаційних систем та алгоритмом реєстрації закладу можна на сайті системи ЕСОЗ.

Виписати е-рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП. Для цього закладу не потрібно укладати договір з НСЗУ.

В умовах воєнного стану рішення буде впроваджуватися поступово з можливістю використання паперових рецептурних бланків.