Україна отримала перший транш допомоги з Аеронавігаційного Фонду солідарності

Україна отримала перший транш допомоги від Євроконтролю з Аеронавігаційного Фонду солідарності, що дозволить на час призупинення виконання польотів у повітряному просторі України забезпечити підтримку операційної діяльності національного провайдера аеронавігаційних послуг – "Украероруху" – та закласти основи відновлення послуг у повоєнний період.

Як зазначає Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України, така підтримка дозволить здійснити ефективні заходи задля функціонування аеронавігаційної інфраструктури та підтримки компетентності фахівців операційного напрямку.

"Це необхідна передумова повернення до повноцінного надання послуг національним провайдером аеронавігаційних послуг України", – сказано в повідомленні.

Країни-члени Євроконтролю підтримали створення Аеронавігаційного фонду солідарності для підтримки України під час 58 засідання Тимчасової ради Євроконтролю 24 листопада 2022 року.

Як повідомлялося, із 02:45 24 лютого 2022 року Об'єднана цивільно-військова система організації повітряного руху України (ОЦВС) закрила повітряний простір для цивільних літаків.