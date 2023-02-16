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держборг (1065) путін (1020) росія (13633) рубль (328)

Путін переведе виплати за валютними держгарантіями Росії у рублі

путін

Росія запровадить новий порядок виконання зобов’язань щодо наданих раніше держгарантій в іноземній валюті – вони виплачуватимуть у рублях.

Про це йдеться у проєкті указу російського президента, який набуде чинності у день його підписання Владіміром Путіним, але поширюватиметься на видані до цього Росією держгарантії, пише російська редакція Forbes.

Новий порядок стосуватиметься зобов'язань як перед російськими юрособами та фізособами, так і іноземними, а також іншими державами та міжнародними організаціями, випливає із документа.

Відповідно до проєкту, кошти виплачуватимуться на банківські рахунки (самого бенефіціара або за його бажанням на рахунок третьої особи), відкриті у рублях за курсом на дату вимоги.

При цьому вимоги щодо перерахування коштів у валюті "задоволенню не підлягають", а російська влада вважатиме виплату у рублях "належним виконанням" своїх зобов'язань.

У пояснювальній записці до документа Мінфін РФ зазначив, що можливості виконання Росією держгарантій в іноземній валюті "значно обмежені і непередбачувані". Новий порядок він пропонує встановити тимчасово "з метою недопущення технічного дефолту у разі виникнення гарантійних випадків щодо держгарантій" через неможливість перевести виплати у валюті.

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Як повідомлялося, після початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія зіткнулася із труднощами у погашенні валютного боргу через санкції, які позбавили ЦБ РФ доступу до половини своїх міжнародних резервів. Відтак у червні минулого року Путін підписав указ, який встановлює новий порядок виплат за валютним боргом (єврооблігаціями) в рублях. При цьому, російська влада вважала свої зобов'язання виконаними, не зважаючи на думку кредиторів.

Внаслідок цього Росія вперше з часів більшовиків у 1918 році допустила дефолт за зовнішніми зобов'язаннями.

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всрались комусь ті рублі... тепер всі позичання касапів за своїми держгарантіями стануть примусово-добровільними.
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16.02.2023 16:05 Відповісти
Объявление: " Государственное казначейство Российской Федерации объявляет набор опытных мастеров (в особенности краснодеревщиков и специалистов народных ремесел) для изготовления новых образцов национальной валюты из древесины, лыка и бересты Оплата сдельная, натуральными продуктами в аптечной таре"
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16.02.2023 16:33 Відповісти
Он может у себя в Свинарнике шо хочет там делать
А платить он будет по договорам,в той валюте,которая прописана.
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16.02.2023 16:53 Відповісти

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